Улучшение экологичности АЭС: Росатом поставляет оборудование в Китай

Машиностроительный сектор Росатома отправил оборудование для очистки газов на две китайские атомные электростанции - "Сюйдапу" и "Тяньвань", сообщает пресс-служба госкорпорации.

Для четырех энергоблоков этих АЭС, строящихся по российским технологиям, было отгружено 88 единиц оборудования для многоступенчатой системы газоочистки. Это оборудование повысит экологическую безопасность работы атомных станций, указывается в сообщении.

Ловушки для отделения капельной влаги из парогазовой смеси работают за счет отбойного эффекта и изменения направления потока на 180 градусов. Цеолитовые фильтры предназначены для глубокой осушки радиоактивных газов, в каждом из которых содержится 340 литров цеолитового адсорбента. Аэрозольные фильтры обеспечивают тонкую очистку радиоактивных газов от конденсатных частиц, используя фильтрующие элементы из супертонкого стекловолокна.

Росатом устанавливает многоступенчатые системы газоочистки на каждом энергоблоке, что позволяет очищать газы до уровня, соответствующего санитарным нормам.

АЭС "Тяньвань" является крупнейшим проектом экономического взаимодействия между Россией и Китаем. В настоящее время строятся два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Ранее построенные четыре блока с реакторами ВВЭР-1000 уже вносят свой вклад в энергетику Китая.

АЭС "Сюйдапу" также является проектом совместного российско-китайского сотрудничества, расположенного в Хулудао, провинция Ляонин. В 2019 году был заключен контракт на строительство энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200, а также на поставку ядерного топлива. Ввод этих блоков в эксплуатацию планируется на 2027-2028 годы.

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