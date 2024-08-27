Росатом отгрузил самую большую партию деталей для создания во Франции международного термоядерного реактора

«Росатом» отправил во Францию очередную партию технического оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). Среди отправленных компонентов — каркасная конструкция первого из четырёх стендов для проведения тестов портовых заглушек вакуумной камеры.
Стенды были изготовлены в Брянске с использованием уникальных технологий и весят более 20 тонн. Они необходимы для равномерного распределения нагрузок на пол при работе испытательной камеры и механизма погрузки-разгрузки.
Представитель ООО «НПО «ГКМП», которое присоединилось к проекту ИТЭР в 2020 году, отметила, что данная поставка стала для компании первой. «Мы планируем продолжить поставки ежегодно до 2032 года в соответствии с утверждённым графиком», — сообщила она.
Анатолий Красильников, руководитель Проектного центра ИТЭР, подчеркнул, что Россия серьёзно относится к выполнению своих обязательств. В этом году уже были осуществлены несколько поставок высокотехнологичного оборудования. Теперь первые компоненты важной системы были направлены в организацию ИТЭР.
ИТЭР — это проект по созданию первого международного термоядерного реактора нового поколения. Он строится совместными усилиями в Провансе, Франция. Цель проекта — демонстрация возможности использования термоядерной энергии и разработка необходимых технологий. «Проектный центр ИТЭР» от «Росатома» выполняет роль российского национального агентства ИТЭР, которое обеспечивает вклад России в реализацию этого проекта.
Фото: Wikimedia Commons/ Kirill Borisenko (c.c. 4.0)
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