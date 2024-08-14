Телеведущая Роза Сябитова высказалась о браке Гарика Харламова и Катерины Ковальчук

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что юморист Гарик Харламов сделал правильный выбор, когда женился на актрисе Катерине Ковальчук. Об этом пишет издание "Телепрограмма".



По словам ведущей шоу "Давай поженимся!", союз знаменитостей может быть успешным.

"Екатерина Великая дала очень чёткое понятие того, что значит быть хорошей женой: "У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свёкру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно, малых детей приучать справедливости и любви к ближнему; лжи и лукавства гнушаться; не быть праздной, но радетельной и бережливой в расходах". Кстати, Гарик Харламов именно эти качества ценит в своей молодой жене, что вселяет уверенность в то, что их брак продлится долго", — заявила Роза Сябитова.

При этом она поздравила Гарика Харламова и Катерину Ковальчук. Телеведущая надеется, что шоумен станет достойным главой семьи, а его близкие будут дружной и надёжной командой, которая никогда не оставит юмориста.



Напомним, что Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук летом 2024 года. Для него это третий брак.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)