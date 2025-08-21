Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Josh Johnson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:45

Подъём по канату больше не мучение: стоит сделать одно движение иначе

Масштабирование нагрузки в гребле и лазании по канату: рекомендации тренера

Сегодняшняя тренировка бросает вызов не только силе, но и технике. Три раунда на время объединяют два движения, каждое из которых требует грамотного распределения усилий:

Гребля — 22/30 калорий.

Подъём по канату — 5 раз на высоту 15 футов.
Именно этот тандем покажет, насколько эффективно спортсмен использует всё тело, а не только руки.

Тактика выполнения

Многие совершают ошибку, полагаясь исключительно на верхнюю часть тела. Но это ведёт лишь к быстрой усталости. Важно помнить принцип: "от корпуса к конечностям".

  • В гребле движение начинается с ног, а уже затем подключаются спина и руки.
  • В лазании по канату ключевую роль играют ноги: они должны работать первыми, позволяя рукам экономить силы.

"Сначала поднимитесь ногами, а затем завершите движение руками", — советует тренер.

Масштабирование нагрузки

Если упражнение кажется слишком тяжёлым, есть несколько способов облегчить его:

  • Гребля: уменьшите количество калорий
  • Подъём по канату: сократите количество повторений или снизьте высоту.
  • Попробуйте промежуточные варианты — например, закрепиться на канате прыжком и спуститься вниз.

При травмах или ограниченной подвижности замените греблю на доступный тренажёр, а лазание — на подтягивания на канате или даже на полотенце.

Варианты тренировок

  • Средний уровень: 3 раунда — 18/24 калории на гребле и 3 подъёма на 12 футов.
  • Для начинающих: 3 раунда — 10/15 калорий и 3 подтягивания в стойке.

Советы от тренера

Подъём по канату стоит воспринимать как приседание. Сначала поднимитесь максимально высоко, затем, удерживая прямые руки, отклонитесь назад и подтяните колени к локтям. После этого останется лишь выпрямиться — как в нижней точке приседа.

Такой подход делает технику более экономичной и позволяет пройти все раунды без преждевременной усталости.

Красота и здоровье

Daily Mirror: врач назвал гормональные сбои и лишний вес частыми причинами увеличения груди у мужчин
Красота и здоровье

Men’s Health: эксперты назвали качества мужчин, которые привлекают зрелых женщин
Садоводство

Эксперты назвали идеи благоустройства двора без больших затрат
Спорт и фитнес

Стефани Рот-Голдберг: игнорирование сигналов организма снижает результаты тренировок
Еда

Программа ООН: ежегодно в мире выбрасывается 1,05 млрд тонн еды
Дом

Эксперты рассказали, как использовать ветки деревьев для мебели и декора
Красота и здоровье

Врач-диетолог Селезнева рассказала, как молоко и сливки влияют на пользу и калорийность кофе
Авто и мото

Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года
