Подъём по канату больше не мучение: стоит сделать одно движение иначе

Сегодняшняя тренировка бросает вызов не только силе, но и технике. Три раунда на время объединяют два движения, каждое из которых требует грамотного распределения усилий:

Гребля — 22/30 калорий.

Подъём по канату — 5 раз на высоту 15 футов.

Именно этот тандем покажет, насколько эффективно спортсмен использует всё тело, а не только руки.

Тактика выполнения

Многие совершают ошибку, полагаясь исключительно на верхнюю часть тела. Но это ведёт лишь к быстрой усталости. Важно помнить принцип: "от корпуса к конечностям".

В гребле движение начинается с ног, а уже затем подключаются спина и руки.

В лазании по канату ключевую роль играют ноги: они должны работать первыми, позволяя рукам экономить силы.

"Сначала поднимитесь ногами, а затем завершите движение руками", — советует тренер.

Масштабирование нагрузки

Если упражнение кажется слишком тяжёлым, есть несколько способов облегчить его:

Гребля: уменьшите количество калорий

Подъём по канату: сократите количество повторений или снизьте высоту.

Попробуйте промежуточные варианты — например, закрепиться на канате прыжком и спуститься вниз.

При травмах или ограниченной подвижности замените греблю на доступный тренажёр, а лазание — на подтягивания на канате или даже на полотенце.

Варианты тренировок

Средний уровень : 3 раунда — 18/24 калории на гребле и 3 подъёма на 12 футов.

: 3 раунда — 18/24 калории на гребле и 3 подъёма на 12 футов. Для начинающих: 3 раунда — 10/15 калорий и 3 подтягивания в стойке.

Советы от тренера

Подъём по канату стоит воспринимать как приседание. Сначала поднимитесь максимально высоко, затем, удерживая прямые руки, отклонитесь назад и подтяните колени к локтям. После этого останется лишь выпрямиться — как в нижней точке приседа.

Такой подход делает технику более экономичной и позволяет пройти все раунды без преждевременной усталости.