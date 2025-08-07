Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Велотренажер в спортивном зале
Велотренажер в спортивном зале
© flickr.com by dronepicr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Это не просто тренировка: с первой минуты начинается проверка на выносливость и хитрость

Какая техника помогает сохранить силы в тренировке с подъёмами по канату — советы тренера

Эта тренировка — не просто вызов выносливости. Это проверка на умение управлять телом, распределять силы и мыслить стратегически. Если действовать грубой силой, можно выдохнуться уже на первом раунде. Но если подойти к делу с умом — вы не только дойдёте до конца, но и покажете отличное время.

Формат: три раунда на время

  • Гребной тренажёр: 22/30 калорий
  • Подъёмы по канату: 5 раз на высоту 15 футов

Пишите результаты в комментариях и не забывайте про правильную стратегию — именно она сегодня важнее всего.

Ключ к успеху — техника

"Эта тренировка объединяет два движения, в которых легко переоценить свои силы. Чтобы не сдаться раньше времени, важно не просто "тащить" руками", — отмечает тренер.

Обе задачи — и гребля, и лазание — активно задействуют верхнюю часть тела. Но именно она быстрее всего устаёт. Поэтому основной принцип: движение от корпуса к конечностям.

Как это применить:

  • На канате: работайте ногами. Подъём начинайте именно с них, руками лишь поддерживайте и стабилизируйте.
  • На гребле: сначала мощный толчок ногами, затем корпус, и только потом руки. Не наоборот!

Подгонка под свой уровень

Если нагрузка кажется слишком высокой, адаптируйте тренировку:

  • Уменьшите количество калорий на гребле
  • Сократите количество подъёмов по канату
  • Понизьте высоту (например, до 12 футов)
  • Вместо подъёмов — отработка фиксации: прыжок, захват, спуск
  • При ограничениях или травмах — замените на аналогичные упражнения:
    • гребля → любой доступный кардио-тренажёр
    • канат → подтягивания на канате или полотенце

Альтернативные варианты

Средний уровень:

  • 3 раунда
  • 18/24 калории гребля
  • 3 подъёма на 12 футов

Начинающий уровень:

  • 3 раунда
  • 10/15 калорий на гребле
  • 3 подтягивания из положения стоя

"Воспринимайте лазание по канату как приседание: заберитесь выше, наклонитесь с прямыми руками, подтяните колени к локтям и выпрямитесь", — отметил тренер.

Даже если на первый взгляд кажется, что техника — это вторично, сегодняшняя тренировка показывает обратное. В ней побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее работает с телом.

