Это не просто тренировка: с первой минуты начинается проверка на выносливость и хитрость
Эта тренировка — не просто вызов выносливости. Это проверка на умение управлять телом, распределять силы и мыслить стратегически. Если действовать грубой силой, можно выдохнуться уже на первом раунде. Но если подойти к делу с умом — вы не только дойдёте до конца, но и покажете отличное время.
Формат: три раунда на время
- Гребной тренажёр: 22/30 калорий
- Подъёмы по канату: 5 раз на высоту 15 футов
Пишите результаты в комментариях и не забывайте про правильную стратегию — именно она сегодня важнее всего.
Ключ к успеху — техника
"Эта тренировка объединяет два движения, в которых легко переоценить свои силы. Чтобы не сдаться раньше времени, важно не просто "тащить" руками", — отмечает тренер.
Обе задачи — и гребля, и лазание — активно задействуют верхнюю часть тела. Но именно она быстрее всего устаёт. Поэтому основной принцип: движение от корпуса к конечностям.
Как это применить:
- На канате: работайте ногами. Подъём начинайте именно с них, руками лишь поддерживайте и стабилизируйте.
- На гребле: сначала мощный толчок ногами, затем корпус, и только потом руки. Не наоборот!
Подгонка под свой уровень
Если нагрузка кажется слишком высокой, адаптируйте тренировку:
- Уменьшите количество калорий на гребле
- Сократите количество подъёмов по канату
- Понизьте высоту (например, до 12 футов)
- Вместо подъёмов — отработка фиксации: прыжок, захват, спуск
- При ограничениях или травмах — замените на аналогичные упражнения:
- гребля → любой доступный кардио-тренажёр
- канат → подтягивания на канате или полотенце
Альтернативные варианты
Средний уровень:
- 3 раунда
- 18/24 калории гребля
- 3 подъёма на 12 футов
Начинающий уровень:
- 3 раунда
- 10/15 калорий на гребле
- 3 подтягивания из положения стоя
"Воспринимайте лазание по канату как приседание: заберитесь выше, наклонитесь с прямыми руками, подтяните колени к локтям и выпрямитесь", — отметил тренер.
Даже если на первый взгляд кажется, что техника — это вторично, сегодняшняя тренировка показывает обратное. В ней побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто умнее работает с телом.
