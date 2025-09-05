Овощи в Курске доживают до весны или гниют к январю — решает всего одна мелочь

Осень в Курской области — пора не только собирать урожай, но и задумываться о его сохранности. Морковь и свёкла занимают на огородах особое место: без них трудно представить зиму в наших краях. Однако неправильно подготовленные корнеплоды быстро теряют вкус и начинают портиться. Чтобы к весне в погребе оставались сочные и крепкие овощи, важно соблюдать несколько простых правил.

Когда и как убирать урожай

Лучшее время для уборки моркови и свёклы в Курской области — конец сентября или первые числа октября. Главное, чтобы земля ещё не промёрзла, но уже не было сильной жары. Корнеплоды выкапывают осторожно, стараясь не повредить кожицу. После этого овощи нужно подсушить в тени, разложив тонким слоем.

Подготовка к хранению

Перед закладкой в погреб урожай обязательно перебирают. Повреждённые, треснувшие или подгнившие корнеплоды откладывают отдельно — их лучше употребить сразу. Срезают ботву, оставляя хвостик длиной не больше сантиметра. Если этого не сделать, овощи будут быстрее вянуть.

Условия в погребе

Для Курской области характерны зимы с перепадами температуры, поэтому важно следить за стабильным микроклиматом. Оптимальные условия:

температура от 0 до +2 °C;

влажность воздуха 90-95 %;

хорошая вентиляция.

Слишком сухой воздух приводит к увяданию овощей, а излишняя сырость — к гнили.

Проверенные способы хранения

Существует несколько способов, которые зарекомендовали себя в Курском крае:

В ящиках с песком. Морковь и свёклу переслаивают влажным речным песком — так овощи дольше остаются сочными. В глиняной болтушке. Корнеплоды обмакивают в жидкую глину и подсушивают — образуется прочная защитная корка. В мешках. Небольшие партии можно держать в полиэтиленовых мешках с отверстиями для вентиляции.

Некоторые хозяйки используют опилки хвойных деревьев — они препятствуют развитию плесени.

Советы от местных жителей

Жители Курской области накопили свой опыт. Так, огородница из села Касторное делится:

"Я всегда храню морковь в песке, а свёклу кладу сверху — она помогает поддерживать правильную влажность", — сказала жительница Курской области Мария Ивановна.

Такой приём позволяет овощам пролежать до самой весны без потерь.

Регулярная проверка

Раз в месяц корнеплоды стоит осматривать. Если попался мягкий или подпорченный овощ, его сразу убирают, чтобы инфекция не распространялась дальше. Благодаря такой привычке многие куряне сохраняют запасы до нового урожая.

Секрет успешного хранения моркови и свёклы в Курской области — в грамотной уборке, правильной подготовке и поддержании условий в погребе. Соблюдая эти нехитрые правила, можно всю зиму радоваться свежим и вкусным овощам.