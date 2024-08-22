Выставлена в продажу самая дешёвая комната в Москве

Самая дешёвая комната Москвы продается за 2,5 миллиона рублей, сообщил в среду "Мир квартир" со ссылкой на специалиста по налогам в сфере недвижимости Александра Вешкурцева.
По его словам, всего в августе в столичной экспозиции насчитывалось 1126 комнат — с мая её объём сократился на 89 объектов или на 7,3%. Средняя стоимость снизилась с весны на 100 тысяч рублей, или на 1,9%, до 5,2 миллионов; квадратный метр подешевел с 318,7 тысячи до 317,5 тысячи рублей.
Вышеупомянутый самый дешёвый лот — это 13-метровая комната в четырёхкомнатной квартире в Зеленограде.
На самую дорогую комнату площадью 27 кв. метров в двухкомнатной квартире в Мещанском районе Москвы за 19,5 миллиона рублей покупателей пока не нашлось.
Фото: Pexels/Curtis Adams
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