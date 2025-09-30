Дизайнеры рассказали, почему серые стены остаются трендом в интерьерах

Гостиная — это центр жизни дома. Здесь проходят встречи, семейные вечера и праздники, поэтому интерьер должен быть одновременно уютным и функциональным. Шкаф играет в обстановке важную роль: он отвечает за хранение и формирует облик комнаты.

С чего начать выбор

Определите назначение. Шкаф может хранить одежду, книги, посуду или выполнять декоративную функцию. Оцените размеры комнаты. Для маленьких гостиных подойдут модели с раздвижными дверями и зеркальными фасадами. В просторных помещениях можно установить большие шкафы с несколькими секциями. Согласуйте стиль. Для классики выбирайте массив дерева, для современных интерьеров — минималистичные конструкции в светлых или контрастных оттенках.

Основные разновидности шкафов

Распашной

Классический вариант с дверцами на петлях.

Подходит для просторных гостиных.

Часто выполнен из массива дерева.

Внутри — полки, штанги и ящики.

Добавляет солидности и акцентирует внимание на интерьере.

Шкаф-купе

Современное и эргономичное решение.

Раздвижные двери не требуют дополнительного места.

Фасады могут быть зеркальными, стеклянными, с фотопечатью.

Внутри — комбинация полок, ящиков, корзин и ниш.

Хорошо вписывается в квартиры-студии и узкие комнаты.

Угловой

Идеален для малых площадей.

Использует незадействованные углы.

Вмещает много вещей.

Может быть частью модульной системы.

Создаёт ощущение завершённости и уюта.

Модульный

Гибкий конструктор из отдельных секций.

Элементы можно переставлять и дополнять.

Подходит для нестандартных помещений.

Может быть как компактным, так и масштабным.

Позволяет подстраивать мебель под изменяющиеся потребности.

Встроенный

Шкаф, интегрированный в нишу или стену.

Экономит место и выглядит аккуратно.

Часто изготавливается на заказ.

Фасады могут сливаться со стенами или выделяться текстурой.

Актуален для минималистичных интерьеров.

Сравнение моделей

Тип шкафа Где лучше использовать Преимущества Ограничения Распашной Просторная гостиная Надёжность, классика Требует места для дверей Купе Маленькая или узкая комната Экономит пространство, современный вид Стоимость выше Угловой Небольшая квартира Рациональное использование углов Сложнее вписать в классический интерьер Модульный Нестандартная планировка Гибкость, универсальность Не всегда подходит для классики Встроенный Современный интерьер Минимализм, аккуратность Обычно изготавливается на заказ

Советы шаг за шагом

Замерьте размеры комнаты и учтите расположение окон и дверей. Решите, что будете хранить: одежду, посуду, книги. Выберите тип шкафа по площади и стилю интерьера. Обратите внимание на материалы: массив дерева, МДФ, ЛДСП, стекло. Продумайте внутреннее наполнение: полки, корзины, подсветку. Согласуйте цвет фасада с мебелью и стенами.

А что если…

А что если гостиная маленькая? Выбирайте шкаф-купе или угловую модель.

А если интерьер классический? Подойдут распашные шкафы из массива дерева.

А если хочется гибкости? Модульные системы легко перестраиваются и расширяются.

Плюсы и минусы шкафов для гостиной

Плюсы Минусы Организуют хранение Могут перегружать интерьер Подчёркивают стиль Требуют продуманной планировки Большой выбор моделей Качественные варианты стоят дорого

Главное — заранее определить, что будете хранить, и выбрать модель, которая гармонично впишется в стиль гостиной.