Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Перелётные птицы над осенним небом
Перелётные птицы над осенним небом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:01

Птичий апокалипсис или сезонный маршрут? Почему грачи кружат над Астраханью именно сейчас

Стаи грачей из северных регионов прибыли в Астраханскую область — орнитологи

В Астрахани с наступлением холодов горожане всё чаще поднимают голову вверх: над улицами и парками кружат крупные стаи чёрных птиц, и кажется, что грачей в городе стало непривычно много. В соцсетях и бытовых разговорах это быстро превратилось в "версию про аномалию", хотя объяснение куда прозаичнее. Разъяснения по ситуации дали специалисты Астраханского биосферного заповедника.

Почему грачи "вдруг" стали заметны

Грачи для Астраханской области не редкость и не новость: в регионе они обитают постоянно. Их ареал охватывает почти всю Евразию — от Балтики до Тихого океана, но характер поведения зависит от широты. На севере эти птицы перелётные, а на юге, включая Астраханскую область, ведут оседлый образ жизни, поэтому местных грачей можно видеть круглый год.

Вопрос возникает из-за сезонного эффекта: именно поздней осенью и зимой птицы становятся заметнее в городской среде. В это время к "своим" оседлым грачам присоединяются кочующие стаи из более холодных регионов. Их миграционные пути проходят через Астраханскую область, и именно эта прибавка создаёт впечатление внезапного "нашествия".

Откуда берутся десятки тысяч птиц

С приходом поздней осени на юг устремляются огромные кочевые стаи из северных широт, где грачи относятся к перелётным видам. В Астраханской области они задерживаются в поисках более мягких условий и доступной пищи. Из-за этого численность грачей в городской черте и особенно в сельскохозяйственных районах может резко увеличиваться, достигая десятков тысяч особей.

Птицы активно используют город как удобную кормовую площадку. Питание они находят на улицах, а для ночёвок выбирают парки и другие защищённые места. Как отмечают специалисты, ночевать грачи могут и на льду Волги, что дополнительно привлекает внимание жителей.

Почему летом их почти не видно

Летом ситуация выглядит иначе, и именно контраст усиливает ощущение "аномальности" зимой. В тёплый сезон грачи, включая местных, стараются держаться подальше от городской суеты. Они перемещаются на поля и сельхозугодья, где кормятся созревшими зерновыми и бахчевыми культурами.

Кроме того, весной и в начале лета у грачей идёт гнездовой период. В это время они проводят больше времени в тихих местах — в ивовых лесах и лесопосадках рядом с полями. Город при таком режиме жизни оказывается вне их привычных маршрутов, поэтому массовых стай в центре и парках люди практически не наблюдают.

Ежегодная миграция, а не природная аномалия

Специалисты подчёркивают: массовое появление грачей в Астрахани — естественный ежегодный процесс сезонной миграции. Никаких признаков "сбоя" в природе в этом не усматривается: для конца осени характерно, что к оседлым птицам добавляются северные "гости". В результате город на время становится частью большого миграционного коридора.

Такая картина повторяется из года в год и совпадает с привычной сезонной динамикой. И если над городом появляются большие стаи грачей, это скорее отражение календаря природы, чем повод говорить о необычном явлении. Грачи лишь следуют своему маршруту, а жители видят его наиболее заметный этап — когда птицы ближе всего к людям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД 16.12.2025 в 12:51
Мошенники снова активизировались в Крыму: как 49 человек потеряли миллионы за пару дней

В Крыму в декабре 2025 года наблюдается рост дистанционных мошенничеств. Как защитить себя от обмана и не потерять деньги?

Читать полностью » В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru 16.12.2025 в 12:44
Кубань на пике спроса: как регион стал лидером по вакансии для маркетологов и PR-специалистов

В Краснодарском крае спрос на специалистов в сфере маркетинга достиг рекорда в 2025 году. Какие новые навыки стали важными для работодателей?

Читать полностью » Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС 16.12.2025 в 12:35
Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

В Краснодарском крае и Ростовской области в 2025 году цена на кофе выросла на 30%. Какие причины стоят за этим повышением и как меняются цены в других регионах ЮФО?

Читать полностью » В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru 16.12.2025 в 12:29
Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В 2025 году число вакансий для агентов по недвижимости в России увеличилось. Где спрос на риелторов особенно высок, и сколько можно зарабатывать в разных регионах?

Читать полностью » Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз 16.12.2025 в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью » Сочи и Краснодарский край становятся главными направлениями для новогодних каникул 16.12.2025 в 12:13
Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

В Краснодарском крае растет спрос на качественные курорты и отели с развитой инфраструктурой, особенно в новогодний период.

Читать полностью » Устойчивого роста сейсмической активности в Крыму не выявили — ИФЗ РАН 15.12.2025 в 20:35
Землетрясений больше на карте, но не в реальности: что на самом деле происходит с Крымом

Ученые объяснили, почему рост числа землетрясений в Крыму не означает усиление сейсмической опасности.

Читать полностью » В Крыму зафиксирован рост ОРВИ, но эпидпорог не превышен — Роспотребнадзор 15.12.2025 в 20:27
Порог рядом, но не пройден: как Крым и Севастополь встречают сезон ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ: в школах и детсадах вводят точечные ограничения.

Читать полностью »

Новости
Общество
Матыцин заявил, что единую спортформу в школах обсудят в 2026 году
Красота и здоровье
Азелаиновая кислота подходит чувствительной коже и заменяет ретиноиды — косметологи
Мир
Продажа вооружений США Тайваню подрывает суверенитет и безопасность КНР — МИД страны
Экономика
Шохин заявил что ждёт снижения ключевой ставки на 1%
Общество
Минпромторг предложил маркировать многоразовые вейпы с 1 апреля 2026 - ТАСС
Культура и шоу-бизнес
Экспертиза выявила психическое расстройство Ларисы Долиной в момент сделки с недвижимостью — Верховный суд
Наука
Новая модель ИИ предсказала поведение людей без спецобучения — CEE
Россия
Турция не откажется от российских комплексов С-400 — депутат Журавлёв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet