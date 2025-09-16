Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik is licensed under Public Domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Черепица весит как слон, мембрана — как скатерть: что выбрать, чтобы крыша жила дольше хозяина

Фальцевая кровля становится популярной в стилях сканди и барнхаус — Никитин

Крыша — один из самых заметных элементов дома, и её выбор всегда становится компромиссом между практичностью, долговечностью и внешним видом. Сегодня строительный рынок предлагает десятки решений: от привычных профлистов до мембранных покрытий. Чтобы не запутаться, стоит заранее разобраться в свойствах каждого материала и понять, какие задачи он способен решать.

Металлочерепица и профлист

Самый массовый вариант для дачных и загородных домов. Эти покрытия делают из оцинкованной стали, часто с полимерным слоем для защиты и цвета. Металлочерепица имитирует традиционную черепицу, а профлист выглядит проще — с трапециевидным или волнообразным профилем.

"Из них сделана кровля, наверное, 80% крыш всех загородных домов в нашей стране", — сказал архитектор Антон Никитин.

Металлочерепица и профлист привлекают ценой, простотой монтажа и долговечностью. Но у них есть минусы: крыша шумит во время дождя и ветра, а внешний вид не всегда вписывается в дорогие архитектурные проекты. Для домов выше среднего сегмента архитекторы предпочитают другие материалы.

Чтобы снизить шум и улучшить комфорт, важно правильно сделать "пирог" кровли: утеплитель, вентзазор и жёсткое основание.

Мягкая черепица

Гибкая черепица из полимеров стоит дороже профлиста, но у неё есть серьёзные плюсы. Она легко монтируется, не гремит под дождём и позволяет аккуратно обойти сложные стыки, трубы и углы. Благодаря этому риск протечек минимален.

Однако тонкая структура выглядит менее выразительно, чем классическая черепица. Крыша кажется "плоской" и скучной.

"Лучше выбирать рисунок подороже, чтобы ваш дом не ассоциировался с дешевыми вариантами вроде зелёных ромбиков", — советует Антон Никитин.

Исправить впечатление можно декоративными приёмами — широкими свесами, выступающими балками, массивными досками.

Классическая черепица

Это проверенное временем решение, которое придаёт дому солидность и "вечный" вид. Черепица — материал тяжёлый, поэтому он требует мощной стропильной системы и определённого уклона крыши (от 17 градусов).

"Это вариант хорошо подходит для консервативных каменных домов с двухскатной и четырёхскатной кровлей", — отметил архитектор Антон Никитин.

На рынке встречается керамическая и цементно-песчаная черепица. Обе одинаково долговечные, но вторая дешевле. Внешне отличить их сложно. Черепичная кровля лучше всего смотрится на классических домах и отлично защищает от жары и холода. Минус — ограниченные возможности для нестандартной архитектуры.

Фальцевая кровля

Фальц — современный вариант металлической крыши, популярный в стилях сканди и барнхаус. Это тонкие листы металла, соединённые замковыми стыками. Кровля получается герметичной и выглядит минималистично.

Есть два типа: двойной стоячий фальц (дороже и требует профессионального монтажа) и самозащёлкивающийся (бюджетнее и проще в укладке).

"Этот недорогой материал ещё не так заезжен в массовом строительстве", — сказал Антон Никитин.

Фальц позволяет обыгрывать крышу как часть фасада, придавая дому современный вид. Шум дождя можно компенсировать утеплителем или демпфирующим слоем.

Мембраны и рулонные материалы

Для плоских крыш лучшим выбором станут рулонные или мембранные покрытия. Мембрана — это полотно из ПВХ, похожее на баннерную ткань, которое легко натягивается и надёжно защищает от воды.

"Плоская крыша даёт архитектору простор для фантазии и позволяет делать дома удобной планировки", — пояснил Антон Никитин.

Такая кровля особенно удобна в современном строительстве: позволяет делать асимметричные композиции, использовать крышу как террасу или эксплуатируемое пространство.

Рулонная кровля дешевле, но менее гибкая в монтаже. Мембрана же удобнее и технологичнее.

Что учитывать при выборе

Решая, чем накрыть крышу, важно смотреть не только на цену и красоту. Огромную роль играет конструкция дома, уклон и форма крыши. Для простых проектов подойдут профлист и металлочерепица, для сложных — мягкая черепица. Классическая черепица выигрышна на капитальных каменных домах, а фальц и мембрана — в современных архитектурных стилях.

