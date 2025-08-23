Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under CC0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:13

Неожиданные правила: как избежать штрафа за багажник на крыше автомобиля

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей

Российские водители часто сталкиваются с новыми правилами, которые вызывают массу вопросов. Один из них — использование багажника на крыше автомобиля. Многие опасаются штрафов, но так ли это на самом деле? Разберёмся подробнее.

Что изменилось в правилах?

Капитан полиции пояснил, что запрет на использование багажника на крыше был введён для повышения безопасности. Однако это не означает, что все водители автоматически становятся нарушителями.

Главное — наличие специальных креплений или рейлингов, предусмотренных заводом-изготовителем. Если они есть, установка багажника и перевозка вещей на крыше полностью законны.

Когда штраф неизбежен?

Проблемы начинаются, когда водители самостоятельно сооружают конструкции без соответствующих креплений. В таком случае предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей.

Если же конструкция не зарегистрирована, сумма штрафа может достигать 5 тысяч рублей, а автомобиль даже могут отправить на штрафстоянку.

Почему это важно?

Безопасность — главный аргумент. Использование заводских креплений минимизирует риск ДТП. А вот самодельные конструкции без надёжной фиксации могут стать причиной серьёзных аварий, вплоть до человеческих жертв.

Использование багажника на крыше автомобиля не запрещено, если соблюдены все правила. Главное — убедиться, что конструкция установлена корректно и зарегистрирована, если это требуется.

