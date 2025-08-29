Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:46

Удобство, за которое штрафуют: почему багажник на крыше может стать головной болью

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки

Можно ли получить штраф просто за то, что на крыше автомобиля установлен багажник? На первый взгляд кажется, что это обычный и безопасный аксессуар, однако инспекторы ГАИ предупреждают: не всё так просто.

Когда багажник становится проблемой

С наступлением весны и лета водители чаще устанавливают багажные боксы на крышу автомобиля — удобно взять с собой всё нужное на дачу или в поездку. Но даже фирменное оборудование может вызвать интерес у сотрудников ГАИ, если оно установлено с нарушениями.

"За эксплуатацию нештатных багажников, которые не прошли регистрацию или сделаны самостоятельно, водителю грозит штраф", — пояснил представитель ГАИ.

Еще несколько лет назад установка таких конструкций считалась модным трендом: мастерские предлагали услуги по монтажу, а некоторые автолюбители сами устанавливали рейлинги, хвалясь грузоподъемностью "до полутонны". Однако подобные самоделки — повод для санкций.

Что говорит закон

Правила дорожного движения и статья 12.5 КоАП РФ прямо указывают: управление автомобилем с неисправностями или несоответствиями карается штрафом в размере 500 рублей. Более того, инспектор вправе потребовать немедленно снять багажник, если он нарушает технические нормативы.

К категории запрещённых попадают:

  • самодельные багажники;

  • не зарегистрированные в ГАИ доработки;

  • иные изменения конструкции (например, фаркопы без разрешения).

Заводские багажники — другое дело

Совсем иная ситуация с сертифицированными заводскими багажниками. Они идут в комплекте с документами и полностью соответствуют требованиям безопасности. При правильной установке никаких претензий к автовладельцу возникнуть не может.

Но даже в случае с официальным оборудованием важно помнить о правилах эксплуатации. Производители обычно ограничивают грузоподъемность значением около 100 кг. Превышение этой нормы может обернуться серьезными последствиями.

Почему перегрузка опасна

Когда на крыше автомобиля слишком много вещей, центр тяжести поднимается выше. Это ухудшает устойчивость машины на дороге, особенно при поворотах или резких маневрах. Риск заноса или опрокидывания возрастает многократно.

