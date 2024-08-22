Пеле занял первое место в рейтинге центральных форвардов в истории футбола, а роналду и месси в него даже не вошли

Give me Sport, авторитетное англоязычное спортивное издание, составило рейтинг выдающихся центральных нападающих в истории футбола. В этот список не попали такие современные звёзды, как Лионель Месси из Аргентины и Криштиану Роналду из Португалии. Причина в том, что большую часть своей карьеры эти игроки провели на других позициях.
Первое место в рейтинге занял легендарный бразильский форвард Пеле, который выступал за национальную сборную с 1957 по 1971 год и трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). На втором месте расположился венгерский нападающий Ференц Пушкаш, который блистал в мадридском "Реале" и завоевал золото Олимпиады 1952 года. Третье место занял немецкий бомбардир Герд Мюллер, который прославился выступлениями за мюнхенскую "Баварию" и стал чемпионом мира (1974) и Европы (1972).
В десятку лучших также вошли такие легенды, как Ромарио, Эйсебио, Альфредо ди Стефано, Роналдо, Тьерри Анри, Джимми Гривз и Уэйн Руни.
Среди действующих футболистов наивысшую позицию в рейтинге занял польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, который расположился на 13-м месте.
Фото: From Wikimedia Commons/ Valter Campanato / Agência Brasil (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)
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