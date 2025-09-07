Инцидент в холле отеля: Роналду жёстко отреагировал на фаната

В Ереване произошёл инцидент с участием нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист оттолкнул болельщика, который попытался сделать с ним селфи в холле отеля, где остановилась команда.

Как это случилось

Португальская сборная разместилась в Seven Visions Dvin Hotel перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Армении. Когда Роналду вместе с голкипером Диогу Коштой проходил по холлу, к нему подбежал фанат с телефоном. Игрок отреагировал жёстко — оттолкнул мужчину и пошёл дальше.

Реакция охраны

Сотрудники службы безопасности быстро вмешались и вывели нарушителя из холла. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, но вызвал внимание СМИ и болельщиков.

Контекст

Сборная Португалии проведёт матч против Армении 6 сентября в Ереване. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.