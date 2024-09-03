Роналду планирует развить свой канал на YouTube до самого большого числа подписчиков в мире

Криштиану Роналду, футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии, заявил о своём намерении превзойти по числу подписчиков на YouTube блогера Мистера Биста.
Роналду установил рекорд на YouTube, когда всего через полтора часа после создания его канала на него подписались 1 миллион человек. Сейчас на его канал подписаны 56,1 миллиона пользователей, а на канал Мистера Биста — 313 миллионов.
Роналду уверен, что сможет опередить Мистера Биста по количеству подписчиков в ближайшие два года. Для этого он планирует активно развивать свой YouTube-канал и уделять ему достаточно времени.
В 2023 году Роналду перешёл в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, где получает 200 миллионов евро в год. Он расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за напряжённых отношений с главным тренером команды.
В прошлом сезоне Роналду забил 44 гола и отдал 13 результативных передач в 45 матчах за "Аль-Наср". Его трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Роналду — один из лучших футболистов в истории, он имеет множество достижений в своей карьере. Он пятикратный лауреат "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов.
Будет интересно наблюдать за развитием YouTube-канала Роналду и за тем, сможет ли он превзойти Мистера Биста по числу подписчиков.
Фото: From Wikimedia Commons/ Meghdad Madadi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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