Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:28

Кольцо на пальце и слова о вечной любви — Роналду женится

Невеста Роналду Джорджина Родригес объявила о предстоящей свадьбе

Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и романтичной подписью:

"Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях".

Таким образом, стало ясно — пара готовится к свадьбе.

История отношений и слухи

В апреле 2023 года турецкое издание Ajansspor сообщало, что Роналду якобы хочет расстаться с Родригес. Причиной называли её любовь к шопингу и нежелание заниматься чем-либо ещё. Однако позже модель опровергла эти слухи, а их совместные появления на публике и в соцсетях подтвердили, что отношения продолжаются.

