Кольцо на пальце и слова о вечной любви — Роналду женится

Пять конфет — пять упражнений: сладкий враг превращается в союзника силы

Любимые конфеты могут стать не только лакомством, но и мотивацией к спорту. Узнайте, как превратить сладкий запас в эффективную HIIT-тренировку.

Четыре варианта движения, о котором молчат в фитнес-залах

Узнайте, как hip thrust и его продвинутые варианты помогут прокачать ягодицы эффективнее приседаний и вывести ваши тренировки на новый уровень.

Главный снаряд зала, который используют неправильно: что скрывает squat rack

Стойка для приседаний — это не только бэк-сквоты. Пять упражнений, которые превратят её в универсальный инструмент силы и баланса.

Как спорт может превратить злость в травму

Спорт помогает справиться со злостью и даже предотвратить её, но при неправильном подходе может навредить. Как тренироваться, чтобы это работало?

Эллиптический тренажёр заменяет беговую дорожку: что скрывают фитнес-залы

Эллипс может стать вашим главным союзником в укреплении ягодиц и сохранении устойчивости после 50 лет. Как совместить кардио и силовую за 20 минут?

Не бег и не отжимания: вот какое упражнение считается настоящим испытанием

Тренировка на силу и выносливость: удержание уголка и бег в одном комплексе. Простая схема, которая заставит работать всё тело.

От ненависти до любви: как бурпи становятся любимым упражнением

Бурпи — простое, но мощное упражнение, которое прокачает всё тело. Узнайте, как его упростить, усложнить и сделать максимально эффективным.

Штанга превращается в универсальный тренажёр: секрет, который меняет всё

Landmine превращает обычную штангу в универсальный тренажёр. Узнайте о трёх недооценённых упражнениях, которые сделают мышцы сильнее и устойчивее.

