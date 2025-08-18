Кольцо на пальце и слова о вечной любви — Роналду женится
Модель Джорджина Родригес, невеста нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и романтичной подписью:
"Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях".
Таким образом, стало ясно — пара готовится к свадьбе.
История отношений и слухи
В апреле 2023 года турецкое издание Ajansspor сообщало, что Роналду якобы хочет расстаться с Родригес. Причиной называли её любовь к шопингу и нежелание заниматься чем-либо ещё. Однако позже модель опровергла эти слухи, а их совместные появления на публике и в соцсетях подтвердили, что отношения продолжаются.
