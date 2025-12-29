Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Криштиану Роналду ЧМ 2018
© commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:39

Роналду отложил прощание с футболом: впереди охота за рекордом, который пугает цифрами

Роналду заявил о завершении карьеры после 1000 голов — BBC

Даже в 40 лет Криштиану Роналду продолжает строить карьеру так, словно впереди у него еще несколько полноценных сезонов. Физическая нагрузка дается сложнее, но цели остаются прежними — и они по-прежнему измеряются рекордами. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявления футболиста во время церемонии награждения на Ближнем Востоке.

Юбилей как ориентир

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке. Выступая на церемонии, Роналду отметил, что ощущает возрастные изменения, однако мотивации ему по-прежнему хватает. По его словам, завершение карьеры напрямую связано с достижением конкретной цели.

"Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и достигнуть отметки в 1000 голов за карьеру. Несомненно, я это сделаю, если не будет травм", — заявил нападающий.

Этот рубеж Роналду рассматривает как минимальное условие для того, чтобы задуматься о прощании с профессиональным футболом.

Страсть к игре несмотря на возраст

Роналду подчеркнул, что место выступлений для него не принципиально. Он одинаково мотивирован как на Ближнем Востоке, так и в Европе, поскольку ключевым фактором остается сама игра. Футболист признался, что по-прежнему получает удовольствие от тренировок и матчей.

В то же время он не скрывает, что физически играть становится тяжелее. Однако внутренняя мотивация и стремление к победам компенсируют возрастные ограничения, позволяя сохранять высокий уровень результативности.

Противоречивые сигналы о будущем

В прошлом месяце Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором допустил, что его карьера может завершиться "скоро". Тогда он отметил, что будет готов к этому моменту эмоционально, хотя расставание с футболом станет для него непростым испытанием.

На сегодняшний день на счету Криштиану 956 голов на профессиональном уровне. В текущем сезоне он провел 14 матчей за "Аль-Наср" и забил 13 мячей, продолжая поступательно приближаться к символической отметке в тысячу голов.

