Любовь сквозь семейные конфликты: как Ромео Бекхэм вновь нашёл Ким Тернбулл

Ромео Бекхэм снова оказался в центре внимания медиа, подтвердив возобновление отношений с Ким Тернбулл. Их роман снова вспыхнул спустя шесть месяцев после разрыва, который произошёл весной этого года.

Причины разрыва

Весной пара рассталась на фоне семейных конфликтов. Источники сообщали, что ссора Бруклина Бекхэма с родителями привела к тому, что он и его жена Никола Пельтц не пришли на юбилей Дэвида Бекхэма. В СМИ тогда появилась информация, что Никола не хотела присутствовать на празднике из-за 25-летней Ким Тернбулл, с которой когда-то встречался Бруклин.

Первые намёки на воссоединение

Летом слухи о возможном возобновлении отношений появились, когда 23-летний Ромео поставил лайк под одной из фотографий Ким в социальных сетях. Поклонники пары сразу заметили этот жест и начали обсуждать, что роман может возобновиться.

Подтверждение отношений

21 октября Ромео окончательно подтвердил возвращение к бывшей девушке, опубликовав совместное черно-белое селфи. На фото видно, что пара снова близка и комфортно чувствует себя вместе.

Влияние семейных отношений

По словам близких к семье Бекхэм источников, охлаждение отношений Бруклина с родителями открыло путь для воссоединения Ромео и Ким. Молодые люди начали встречаться снова в октябре 2024 года и уже в следующем месяце сделали свои отношения публичными через социальные сети.

Социальные сети и медиа

Публикация Ромео появилась на фоне новостей о том, что его старший брат с супругой не планируют поддерживать контакт с Дэвидом и Викторией. Это добавило дополнительный контекст к личной жизни младшего Бекхэма, делая её ещё более заметной для СМИ.

