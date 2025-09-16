Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Marit & Toomas Hinnosaar is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Фонтаны, коридоры и 130 деревьев: почему новая площадь Рима удивила туристов

Римская площадь Мадзини получила 130 новых деревьев и восстановленные фонтаны

Париж известен своими зелёными уголками, куда стремятся туристы после прогулок по шумным улицам. Люксембургский сад или Тюильри давно стали символами умиротворения среди каменной архитектуры. Однако теперь в Риме появился свой ответ французской столице — масштабный проект озеленения, который обещает стать новым центром притяжения для горожан и гостей.

Парижские эталоны зелёных зон

Французская столица всегда умела очаровывать не только музеями и бульварами, но и садами. Люксембургский сад с его фонтанами, розарием, шахматными столами и аллеями для чтения книг давно считается оазисом отдыха. Здесь каждый находит занятие по душе — от прогулок до занятий спортом. Сады Тюильри, расположенные у самого Лувра, привлекают гармонией скульптур и ухоженных ландшафтов.

Эти пространства стали неотъемлемой частью культурного образа Парижа, и именно они задали высокую планку для других европейских столиц.

Римский ответ: площадь Пьяцца и Виале Мадзини

Римские власти решили вернуть городу зелёную гармонию и вдохновились идеей возрождения исторического сада. На площади Пьяцца и Виале Мадзини теперь высажено 130 деревьев и 730 метров новых живых изгородей. Это не просто декоративное решение, а создание полноценного зелёного коридора, который объединяет прогулочную и архитектурную зоны.

Проект стал возможным благодаря инвестициям в размере 2 миллионов евро и вниманию городской администрации к вопросам экологии и благоустройства.

"Сегодня мы открываем и возвращаем городу одну из его знаковых площадей, перестроенную по оригинальному проекту исторического сада, задуманного в 1927 году архитектором Де Вико", — сказала советник по вопросам окружающей среды Сабрина Альфонси.

Восстановлены и монументальные фонтаны, которые придают месту торжественный вид. Таким образом, Рим получает не только новый парк, но и обновлённый архитектурный ансамбль.

Сравнение: Париж и Рим

Город Известные объекты Основные элементы Акценты проекта
Париж Люксембургский сад, Тюильри Фонтаны, статуи, розарии, шахматные столы Историческая традиция, культурное наследие
Рим Пьяцца и Виале Мадзини 130 деревьев, живые изгороди, фонтаны Возрождение исторического сада, современный зелёный коридор

Как насладиться новыми садами: пошаговый гид

  1. Начните прогулку с центральной площади, чтобы оценить архитектурный ансамбль.

  2. Пройдите по зелёному коридору — он специально создан для неспешных прогулок.

  3. Остановитесь у фонтанов: реставрация вернула им прежний блеск.

  4. Выберите место для отдыха под сенью новых деревьев.

  5. Используйте парк для занятий спортом или чтения — как это принято в Париже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничивать проект только декоративными элементами.

  • Последствие: пространство теряет функциональность.

  • Альтернатива: включить инфраструктуру для досуга — детские площадки, зоны отдыха.

  • Ошибка: не учитывать исторический облик.

  • Последствие: диссонанс с архитектурой города.

  • Альтернатива: интегрировать современные решения в классический стиль, как это сделано на площади Мадзини.

А что если…

Что если подобные проекты будут реализовываться во всех районах Рима? Это позволит снизить уровень загрязнения воздуха, улучшить микроклимат и превратить столицу в один из самых зелёных мегаполисов Европы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Новые зелёные насаждения Высокие затраты на уход
Возрождение исторического ансамбля Возможные неудобства во время работ
Современная инфраструктура Потребность в регулярном контроле качества
Улучшение экологии Ограниченное количество подобных проектов

FAQ

Как выбрать время для прогулки по новым садам?
Лучше всего посещать парк утром или вечером, когда меньше туристов и мягче климат.

Сколько стоит реализация проекта?
На реконструкцию площади выделено 2 миллиона евро.

Что лучше для прогулок — Париж или Рим?
Оба города предлагают уникальные возможности: Париж — с традицией культурных садов, Рим — с современным прочтением исторического наследия.

Мифы и правда

  • Миф: новые сады в Риме — лишь копия парижских.

  • Правда: проект основан на оригинальном плане архитектора Де Вико 1927 года.

  • Миф: это временное благоустройство.

  • Правда: создана долговечная инфраструктура с системой ухода и полива.

Интересные факты

  1. В Париже в Люксембургском саду регулярно проходят бесплатные концерты и выставки.

  2. В Риме проектировщики вдохновлялись не только планами Де Вико, но и современными стандартами устойчивого озеленения.

  3. По данным экологов, каждая новая аллея снижает уровень загрязнения воздуха на 5-10% в пределах района.

Исторический контекст

  • 1927 год — архитектор Де Вико создал проект сада на площади Мадзини.

  • 2024 год — начало реконструкции по историческим планам.

  • 2025 год — открытие обновлённого ансамбля с зелёным коридором и фонтанами.

