Сад становится ловушкой для вредителей: эти растения своим запахом спасают урожай

Настурция, ромашка и полынь способны отпугивать насекомых за счет запаха, пояснила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. О природной защите огорода от вредителей она рассказала в беседе с NewsInfo.

Некоторые растения могут служить натуральной защитой от вредителей благодаря своему запаху, отметила эксперт. Одни насекомые-вредители боятся его напрямую, другие же просто не находят нужные культуры из-за "сбивающего" аромата.

"Некоторые вредители конкретно запаха боятся, который выделяют эти растения. А вторая часть вредителей, они запаха не боятся, но они вместо запаха овощей, допустим, вместо капусты, чувствуют запах календулы и решают, что это не то растение, что им нужно", — отметила Воронова.

Эксперт добавила, что такие растения можно сочетать с любыми культурами, ограничений по совместимости нет.