Сад становится ловушкой для вредителей: эти растения своим запахом спасают урожай
Настурция, ромашка и полынь способны отпугивать насекомых за счет запаха, пояснила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. О природной защите огорода от вредителей она рассказала в беседе с NewsInfo.
Некоторые растения могут служить натуральной защитой от вредителей благодаря своему запаху, отметила эксперт. Одни насекомые-вредители боятся его напрямую, другие же просто не находят нужные культуры из-за "сбивающего" аромата.
"Некоторые вредители конкретно запаха боятся, который выделяют эти растения. А вторая часть вредителей, они запаха не боятся, но они вместо запаха овощей, допустим, вместо капусты, чувствуют запах календулы и решают, что это не то растение, что им нужно", — отметила Воронова.
Эксперт добавила, что такие растения можно сочетать с любыми культурами, ограничений по совместимости нет.
"Кучечками посадить на грядки, потому что если их раскидать по огороду, то может так получиться, что места для хороших растений не останется. Надо смотреть, чтобы они не занимали те места, которые для культурных растений. Посадить садовые культуры и оставить кусочки, куда подсеять настурцию, ромашку и полынь", — посоветовала садовод.
