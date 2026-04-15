Ромашка
© commons.wikimedia.org by Laitche is licensed under Creative Commons CC0 License
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:05

Сад становится ловушкой для вредителей: эти растения своим запахом спасают урожай

Настурция, ромашка и полынь способны отпугивать насекомых за счет запаха, пояснила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. О природной защите огорода от вредителей она рассказала в беседе с NewsInfo.

Некоторые растения могут служить натуральной защитой от вредителей благодаря своему запаху, отметила эксперт. Одни насекомые-вредители боятся его напрямую, другие же просто не находят нужные культуры из-за "сбивающего" аромата.

"Некоторые вредители конкретно запаха боятся, который выделяют эти растения. А вторая часть вредителей, они запаха не боятся, но они вместо запаха овощей, допустим, вместо капусты, чувствуют запах календулы и решают, что это не то растение, что им нужно", — отметила Воронова.

Эксперт добавила, что такие растения можно сочетать с любыми культурами, ограничений по совместимости нет.

"Кучечками посадить на грядки, потому что если их раскидать по огороду, то может так получиться, что места для хороших растений не останется. Надо смотреть, чтобы они не занимали те места, которые для культурных растений. Посадить садовые культуры и оставить кусочки, куда подсеять настурцию, ромашку и полынь", — посоветовала садовод.

Подготовка сада и огорода к сезону: советы Ивана Трухина по обработке почвы и защите растений 08.04.2026 в 17:54

Наступивший апрель требует максимальной концентрации от владельцев участков, чтобы вовремя подготовить посадки к долгожданному активному сезону.

Читать полностью » От извести до акрила: выбираем идеальное покрытие для здоровья вашего плодового сада 08.04.2026 в 15:06

Весеннее солнце в сочетании с ночными холодами создает критический риск повреждения тканей деревьев, требуя своевременной защиты стволов от перегрева.

Читать полностью » Больше чем просто цветы: как заложить фундамент для 30 лет жизни ваших пионов 08.04.2026 в 14:16

Весенняя высадка этих многолетников требует от садовода особого внимания к состоянию почвы, а не только к календарным датам или погоде за окном.

Читать полностью » Природа объявила временный мораторий: почва прогреется до безопасных значений ещё очень нескоро 07.04.2026 в 12:27

Внезапные климатические изменения в средней полосе заставили пересмотреть привычный график аграрных работ из-за опасного состояния грунта и скрытых угроз.

Читать полностью » Дерево может жить десятилетиями вне дома: секрет долгого срока службы садовой мебели раскрыт 19.03.2026 в 13:47

Выбор подходящих материалов для террасы или беседки определяет, превратится ли покупка в надежное вложение или обернется ежегодными расходами на замену.

Читать полностью » Комнатные джунгли вместо огорода: как не допустить превращения саженцев в бесполезных дистрофиков 19.03.2026 в 12:58

Многие садоводы в начале весны совершают торопливые действия, которые фатально сказываются на будущем урожае еще на этапе появления первых листочков.

Читать полностью » Спешка обернётся пустыми грядками: ранний посев огурцов губит корни и лишает летнего урожая 19.03.2026 в 12:55

Раннее стремление заполнить теплицу может оставить дачника без единого зеленца из-за биологических особенностей культуры и скрытых рисков при пересадке.

Читать полностью » Секрет опытных дачников: от этого удобрения почва меняется на глазах 13.03.2026 в 16:51

Садовод Ольга Воронова рассказала NewsInfo каким огородным культурам подходит зола как удобрение.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свежеобжаренный кофе удивляет сроками: вот когда зерно становится вкусным
Недвижимость
Выбор освещения для комнатных растений: советы по типам ламп в 2026 году
Наука
Путешествие сквозь миллионы лет: необычная бактерия, найденная в сибирских скважинах
Авто и мото
Иллюзия идеального состояния: как продавцы скрывают последствия ДТП и ошибки электроники
Общество
Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно
Наука
Космическая гостья уже рядом: шанс увидеть ее стремительно тает
СФО
Экономика за рюмкой: кто из алкогольных гигантов Томска оказался в плюсе
Общество
Штурм русского языка: как сменить панику на четкий план действий перед ЕГЭ за два месяца
