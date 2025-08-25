Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анфиса Чехова
© commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков is licensed under CC BY-SA 3.0
Опубликована сегодня в 9:01

Чемоданы в полночь и тайный билет: как возлюбленный увёз Чехову в город мечты

Анфиса Чехова сообщила о романтическом путешествии с Александром Златопольским в Париж

Ночью жизнь может преподнести самые неожиданные сюрпризы. Именно так началось путешествие телеведущей и актрисы Анфисы Чеховой, о котором она рассказала в своём Telegram-канале. Её возлюбленный, продюсер Александр Златопольский, устроил ей тайное приключение, не раскрыв до самого конца, куда именно они отправятся.

Путь в неизвестность

В ночь на 23 августа Чехова собрала два чемодана вещей — по словам телеведущей, она не знала даже страны, куда предстоит лететь. Её ожидала полная неопределённость.

"Дальше мы проходили таможню. За границей он использовал все свои коммуникационные таланты, договариваясь с таможенниками, паспортным контролем и даже с соседями по самолету, чтобы никто не рассказал, куда я лечу", — рассказала Чехова.

Даже в самолёте интрига сохранялась: возлюбленный сумел убедить всех вокруг не раскрывать тайну.

Париж — город для двоих

Лишь во время посадки Анфиса узнала, что их путь лежал в Париж. Александр Златопольский преподнёс ей билет в столицу Франции — город, который для многих ассоциируется с романтикой и неожиданными признаниями. Телеведущая опубликовала видео, где они вместе гуляют по улицам Франции.

История отношений

Отношения Чеховой и Златопольского стали публичными сравнительно недавно. Продюсер впервые подтвердил роман с телеведущей в мае 2025 года. До этого времени пара появлялась вместе на светских мероприятиях, но избегала комментариев и даже отрицала слухи о своей близости.

