Любовь против долга: драма с Дженной Ортегой, которая не оставит равнодушным

Что, если одна встреча способна изменить не только планы на будущее, но и саму жизнь? Именно на этом построен сюжет новой романтической драмы "Зима весна лето или осень", премьера которой на Paramount+ состоится 1 сентября. Главные роли исполнили Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт — дуэт, знакомый зрителям по сериалу "Уэнсдей".

История о выборе между долгом и чувствами

Режиссёром картины выступила Тиффани Полсен. В центре сюжета — Реми, девушка с чётким планом: осенью она должна поступить в Гарвард, оправдать надежды родителей и следовать заранее проложенной дорожке. Но встреча с Барнсом всё меняет. Он живёт "здесь и сейчас", не оглядывается назад и не строит долгосрочных схем.

Их роман превращается в столкновение двух мировоззрений: стабильности и предсказуемости с одной стороны и риска ради неизведанного — с другой. В итоге Реми предстоит решить, что для неё важнее: ожидания семьи или собственное счастье.

Путь от кинотеатров к стримингу

Интересно, что фильм уже успел пройти путь в ограниченном кинопрокате и даже появился в цифровом формате on-demand. По данным портала Rotten Tomatoes, критики встретили его прохладно, но зрители оказались куда более благосклонны. Простота истории и искренность актёрской игры нашли отклик у широкой аудитории.