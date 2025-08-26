Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:48

Эмма Робертс возвращается на экраны с фильмом, где романтика встречает убийство

Не каждый день жанр романтической комедии встречается с детективом, но именно это обещает новая работа Эммы Робертс. Американская актриса, известная по сериалам "Королевы крика" и "Американская история ужасов", станет звездой фильма "A Murder Uncorked" ("Убийство раскрыто"). Об этом проекте первым сообщил Deadline.

Кто стоит за фильмом

Режиссёрское кресло займет Эри Сандел, ранее снявший "Когда мы впервые встретились". Сценарий написала Карен МакКаллах — та самая, что подарила миру "Блондинку в законе". В основе истории лежат книги писательницы Мишель Скотт, известной серией детективных романов. Продюсером станет Винсент Ньюман, знакомый зрителям по хитовой комедии "Мы — Миллеры".

""Книги Мишель — это невероятно увлекательное сочетание романтики, комедии и детектива, которое понравится зрителям всех возрастов по всему миру. "Убийство раскрыто" — первый фильм в рамках того, что мы задумали как франшизу", — рассказал Ньюман.

Сюжет будущей картины

Главная героиня, в исполнении Робертс, — актриса, потерявшая роль в популярном детективном шоу. Вынужденная вернуться к работе официанткой, она неожиданно знакомится с обаятельным владельцем винодельни Дереком. Мужчина предлагает ей место в винодельном бизнесе, который расположен в живописной долине Напа.

Но спокойная жизнь рушится, когда на винодельне происходит убийство. Героине предстоит раскрыть тайну преступления, одновременно защищая человека, в которого она влюбляется. Эта смесь романтики, комедийных ситуаций и настоящего саспенса обещает зрителям нечто большее, чем обычный ромком.

Производство и планы

Съёмки "A Murder Uncorked" запланированы на 2026 год. К проекту присоединилась компания Contentious Media, а за международные продажи будет отвечать Luminosity Pictures. Интересно, что создатели рассматривают фильм как старт целой франшизы по мотивам книг Мишель Скотт.

