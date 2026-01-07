Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Никушор Дан
Никушор Дан
© commons.wikimedia.org by FinnishGovernment is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:23

Румынский президент попал в неловкую ситуацию в Париже: зима неожиданно вмешалась в график главы государства

Самолёт президента Румынии застрял в Париже из-за сильного снегопада — Digi24

Сильный снегопад во Франции нарушил планы возвращения президента Румынии, превратив официальную поездку в вынужденное ожидание вылета. Авиасообщение в Париже оказалось частично парализовано, и под ограничения попал даже борт главы государства. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на заявление президента и данные министерства иностранных дел Румынии.

Самолёт заблокирован в парижском аэропорту

Самолёт Spartan, на борту которого находится президент Румынии Никушор Дан, был подготовлен к вылету из Парижа утром в среду. Однако воздушное судно не смогло подняться в воздух из-за сильного снегопада: взлётно-посадочная полоса оказалась покрыта снегом. Одновременно часть рейсов в аэропортах "Шарль-де-Голль" и "Орли" была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Digi24, задержка рейса связана не только с текущей ситуацией во Франции, но и с предыдущими метеорологическими сложностями. Накануне экипаж принял решение не вылетать, учитывая погодную обстановку в Румынии.

"Вчера мы решили не вылетать, потому что из-за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи", — сказал президент Румынии Никушор Дан журналистам на борту самолёта.

Ожидание расчистки полосы и редкая погода

Глава государства отметил, что экипаж и пассажиры продолжают ожидать, пока службы аэропорта полностью расчистят взлётно-посадочную полосу.

Дан обратил внимание на технические ограничения текущего борта. Он заявил, что Румынии в перспективе необходим собственный президентский самолёт, который мог бы использоваться не только главой государства, но и министрами при участии в важных международных делегациях.

"В какой-то момент у Румынии должен появиться собственный президентский самолет, не только для главы государства, но и для министров, которые летают в важные делегации, потому что такой борт делает гораздо больше, чем обычный самолет, а сейчас у нас даже нет связи на борту", — отметил президент.

Предупреждения МИД и международный контекст

Министерство иностранных дел Румынии ранее выпустило предупреждение для граждан об "оранжевом" уровне метеоопасности во Франции. В ведомстве указали, что налипший снег и гололедица могут привести к серьёзным сбоям в автомобильном, железнодорожном и авиасообщении. В частности, сообщалось о сокращении рейсов примерно до 40% в аэропорту "Шарль-де-Голль" и до 25% — в "Орли" в определённые часы.

Никушор Дан находился в Париже для участия во встрече лидеров "Коалиции желающих", организованной в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китай вводит эмбарго на товары двойного назначения для Японии — Минкоммерции КНР вчера в 15:19
Пекин закручивает гайки: Японию отрезали от ключевых технологий двойного назначения

Китай вводит с 6 января эмбарго на экспорт товаров двойного назначения в Японию, если они могут быть использованы для военных целей.

Читать полностью » Подписание гарантий Украине рассматривается в Вашингтоне — премьер Туск вчера в 15:14
Гарантии для Украины откладываются: Париж собирает союзников, но финал ждут в другом месте

Дональд Туск заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины могут быть подписаны в ближайшие дни, но, вероятно, не в Париже.

Читать полностью » США сохраняют готовность к силовому сценарию в Венесуэле — президент Трамп вчера в 15:05
Венесуэла снова в прицеле США: Белый дом оставил за собой право на силовой сценарий

Дональд Трамп заявил о прочных контактах США с вице-президентом Венесуэлы и допустил силовой сценарий, подчеркнув уверенность в поддержке своей политики.

Читать полностью » Ставки на смену власти в Венесуэле приносят прибыль в 12 раз — WSJ вчера в 12:37
Поставил до взрывов и сорвал куш: рынок ставок заранее отыграл падение Мадуро

Неизвестный трейдер заработал сотни тысяч долларов, заранее поставив на падение режима Мадуро, и это вызвало подозрения в инсайдерской торговле.

Читать полностью » Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав вчера в 9:43
Йогурт попал в чёрный список: что не так с продуктами, которые больше нельзя рекламировать детям

В Британии запретили рекламу сладостей и фастфуда с 5:30 до 21:00 на ТВ и в интернете. Власти считают, что это поможет снизить детское ожирение.

Читать полностью » США применяют давление на Венесуэлу через санкции и переговоры — Белый дом вчера в 9:24
Мадуро под давлением: как США продолжают использовать все возможные рычаги против Венесуэлы

США продолжают усиливать давление на венесуэльские власти, применяя военные и дипломатические методы. Что происходит в Венесуэле после авиаударов?

Читать полностью » США снизили импортные пошлины на итальянские макароны до 2-14% — Минторг США вчера в 9:22
Италия отбила атаку на пасту: США снизили пошлины, которые могли разорить экспортёров

США отказались от идеи пошлин до 92% на итальянские макароны: после переговоров ставки снизили до 2-14% для крупных производителей.

Читать полностью » Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев вчера в 7:48
Рост должен быть естественным: загадочная формула президента Азербайджана для спасения экономики

Алиев признал проблему падения нефтедобычи и заявил о планах стабилизировать объёмы и увеличить добычу газа, чтобы ускорить рост ВВП.

Читать полностью »

Новости
Мир
Рост добычи нефти в Венесуэле давит на сделку ОПЕК+ — эксперт Родионов
Мир
С размещением дополнительных американских войск в Гренландии нет никаких проблем — Рютте
Мир
США требуют от Венесуэлы разорвать связи с Россией — депутат Госдумы Журова
Мир
Недоверие к США на Украине выросло с 24% до 52% за год — КМИС
Наука
Золотые проволоки в Египте использовали как шины и протезы зубов — Science Alert
Красота и здоровье
В продуктовых магазинах планируют создать уголки здорового питания — ТАСС
Общество
Винтажные кружевные салфетки стали популярными рождественскими подарками — Mash
Еда
Чернослив придаёт говядине лёгкую кислинку без выраженной сладости — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet