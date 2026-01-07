Румынский президент попал в неловкую ситуацию в Париже: зима неожиданно вмешалась в график главы государства

Сильный снегопад во Франции нарушил планы возвращения президента Румынии, превратив официальную поездку в вынужденное ожидание вылета. Авиасообщение в Париже оказалось частично парализовано, и под ограничения попал даже борт главы государства. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на заявление президента и данные министерства иностранных дел Румынии.

Самолёт заблокирован в парижском аэропорту

Самолёт Spartan, на борту которого находится президент Румынии Никушор Дан, был подготовлен к вылету из Парижа утром в среду. Однако воздушное судно не смогло подняться в воздух из-за сильного снегопада: взлётно-посадочная полоса оказалась покрыта снегом. Одновременно часть рейсов в аэропортах "Шарль-де-Голль" и "Орли" была отменена из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Digi24, задержка рейса связана не только с текущей ситуацией во Франции, но и с предыдущими метеорологическими сложностями. Накануне экипаж принял решение не вылетать, учитывая погодную обстановку в Румынии.

"Вчера мы решили не вылетать, потому что из-за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи", — сказал президент Румынии Никушор Дан журналистам на борту самолёта.

Ожидание расчистки полосы и редкая погода

Глава государства отметил, что экипаж и пассажиры продолжают ожидать, пока службы аэропорта полностью расчистят взлётно-посадочную полосу.

Дан обратил внимание на технические ограничения текущего борта. Он заявил, что Румынии в перспективе необходим собственный президентский самолёт, который мог бы использоваться не только главой государства, но и министрами при участии в важных международных делегациях.

"В какой-то момент у Румынии должен появиться собственный президентский самолет, не только для главы государства, но и для министров, которые летают в важные делегации, потому что такой борт делает гораздо больше, чем обычный самолет, а сейчас у нас даже нет связи на борту", — отметил президент.

Предупреждения МИД и международный контекст

Министерство иностранных дел Румынии ранее выпустило предупреждение для граждан об "оранжевом" уровне метеоопасности во Франции. В ведомстве указали, что налипший снег и гололедица могут привести к серьёзным сбоям в автомобильном, железнодорожном и авиасообщении. В частности, сообщалось о сокращении рейсов примерно до 40% в аэропорту "Шарль-де-Голль" и до 25% — в "Орли" в определённые часы.

Никушор Дан находился в Париже для участия во встрече лидеров "Коалиции желающих", организованной в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном.