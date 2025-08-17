Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет становую тягу со штангой
Девушка выполняет становую тягу со штангой
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Техника, о которой молчат тренеры: секрет силы ног и упругих ягодиц

Румынская тяга развивает силу хвата и заднюю поверхность бедра — эксперты по фитнесу

Хотите сильные и упругие ягодицы без лишней нагрузки на спину? Румынская тяга — один из самых эффективных способов добиться этого. В отличие от классической становой, здесь движение идёт в основном за счёт работы бёдер: вы слегка сгибаете колени, не трогаете голеностоп, а основной упор идёт на вытягивание тазобедренных суставов назад.

Что такое румынская тяга

RDL — это силовое упражнение с "шарниром" в тазобедренных суставах. Оно развивает заднюю поверхность бедра (бицепсы бедра), ягодицы, мышцы поясницы и верхней части спины, а также укрепляет хват. При этом оно проще в технике, чем классическая становая, и лучше подходит тем, кто хочет снизить нагрузку на поясницу.

Кому подойдёт: новичкам — без веса или с лёгкими гантелями для отработки техники; опытным спортсменам — с гантелями, гирями или штангой. При проблемах с поясницей важно проконсультироваться с врачом.

Зачем выполнять RDL

  • Рост силы и массы ног — особенно в бицепсах бедра и ягодицах.
  • Укрепление спины — изометрическая работа мышц спины удерживает вес близко к телу.
  • Развитие хвата — удерживание тяжёлого снаряда тренирует предплечья и кисти.
  • Меньше стресса на поясницу — удобнее для высоких атлетов и для тех, кто восстанавливается после травм.

Интересный факт: исследование Clinical Interventions in Aging показало, что сила хвата коррелирует с продолжительностью жизни и общим уровнем здоровья.

Как выполнять правильно

  • Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч, снаряд в руках.
  • Слегка согните колени.
  • Отведите таз назад, сохраняя спину прямой, грудь — раскрытой.
  • Держите вес как можно ближе к ногам.
  • Поднимайтесь, мощно толкая пятками пол.

Ключевые ошибки: чрезмерный наклон корпуса, вынос веса от тела, переразгибание поясницы в верхней точке.

Вариации упражнения

  • На одной ноге — развивает баланс и стабилизацию корпуса.
  • С гирей — удобно для освоения техники.
  • Со штангой — максимальная нагрузка и рост силы.
  • С широким хватом — дополнительно укрепляет верх спины и предплечья.

Чем отличается от других тяг

  • Классическая становая — старт с пола, больше работа квадрицепсов.
  • RDL — старт из положения стоя, меньше сгиб колен, акцент на заднюю цепь.
  • С жёсткими ногами — минимум сгиба колен, подходит только очень гибким.

RDL можно смело включать в программу как главное упражнение на "заднюю цепь" мышц. Оно даёт рост силы, массы и улучшает спортивные результаты, не перегружая поясницу.

