Замок Пелес
Замок Пелес
© commons.wikimedia.org by Magda Constantin is licensed under CC BY-SA 3.0 ro
Главная / Происшествия
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:44

Замок Дракулы собирает свою дань: студент из Бристоля пропал без вести после звонка о гипотермии

Студент Джордж Смит пропал в горах у замка Дракулы — NYP

Британский студент пропал в горах Трансильвании недалеко от замка Бран, который туристические гиды часто называют "замком Дракулы", а поисковая операция идёт в условиях снегопада и сильного ветра. Об этом сообщает газета The New York Post. По данным спасателей из Брашова, 18-летний студент Университета Бристоля Джордж Смит отправился в одиночный поход и в какой-то момент потерял ориентир, успев связаться с экстренными службами.

Звонок на 112, гипотермия и найденный рюкзак

Во время маршрута студент позвонил на номер 112 и сообщил, что сбился с пути и сильно замёрз — речь шла о возможном развитии гипотермии. После этого связь оборвалась, а спасатели нашли его рюкзак в точке, которая совпала с координатами последнего сигнала телефона. В материалах также упоминается, что на месте обнаружили часть снаряжения и еды, но сам турист так и не найден.

Экстренные службы отдельно подчеркнули, что версия о намерении студента идти в сам замок Бран не подтверждается: география поисков привязана к горному маршруту и последней геолокации.

"Учитывая, что жертва сообщила об ощущении холода и возможном развитии гипотермии, горные спасатели порекомендовали ей продолжить движение по туристическому маршруту, на котором она находилась, поскольку, согласно GPS-координатам, она двигалась в правильном направлении к хижине Малаешти", — проинформировали спасатели.

Поисковая операция: ночёвка в приюте и ограничения из-за погоды

Поисковая группа поднялась в горы и осталась на ночь в приюте Малаешти, чтобы с утра продолжить работу и обследовать долину Цыганешти. Погодные условия стали ключевым препятствием: снегопад, плотный туман и сильный ветер осложнили работу на местности. В исходном описании подчёркивается, что из-за метеообстановки авиацию и дроны использовать пока невозможно.

При этом в ряде публикаций говорится, что спасатели задействуют разные инструменты поиска, включая технику и специальные группы, но работа идёт "рывками" — настолько сильно на темп влияет погода. Операция продолжается, а тяжёлые зимние условия остаются главным фактором неопределённости, поскольку повышают риск для самого пропавшего и ограничивают возможности поисковиков.

