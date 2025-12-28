Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Румынии
Флаг Румынии
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:00

Шаг назад ради выживания: Румынию ждут болезненные решения и экономия

Власти Румынии не ожидают быстрого выхода из кризиса — министр Дарэу

Экономический кризис в Румынии вступает в затяжную фазу и продолжит оказывать давление на общество и государственные финансы. Новые власти не скрывают, что быстрых улучшений ожидать не стоит, а восстановление потребует болезненных решений и времени. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Тяжёлые ожидания на 2026 год

Недавно назначенный министр экономики Румынии Иринеу Дарэу заявил, что 2026 год также станет сложным как для страны, так и для населения. По его словам, экономическая ситуация осложняется не только объективными финансовыми трудностями, но и низким уровнем доверия граждан к власти на фоне кризиса и роста налоговой нагрузки.

"Если бы я сказал, что следующий год будет очень легким, я бы солгал. Следующий год будет по-прежнему тяжелым. Однако я считаю, что где-то в течение года будут найдены ресурсы, чтобы улучшить хотя бы что-то в индивидуальном порядке", — заявил министр экономики Румынии Иринеу Дарэу в эфире телеканала Digi24.

Недоверие общества и пределы политики

Дарэу признал, что в условиях экономического спада и повышения налогов у общества остаётся крайне мало доверия к государственным институтам. Этот фактор, по его оценке, серьёзно осложняет проведение реформ и реализацию антикризисной политики. В то же время правительство рассчитывает, что к концу 2026 года наиболее тяжёлый период удастся завершить.

Министр подчеркнул, что курс властей основан не на популистских обещаниях, а на реалистичной оценке возможностей страны. Он отметил, что такие решения зачастую оказываются непопулярными, но, по мнению правительства, являются неизбежными для стабилизации экономики.

Призыв к солидарности

Глава Минэкономики обратился к гражданам с просьбой проявить доверие и солидарность. По его словам, бремя кризиса не может быть возложено исключительно на население, и ответственность должны нести как центральные, так и местные органы власти.

Дарэу указал, что иногда государству приходится делать шаг назад по сравнению с прежним уровнем благосостояния, чтобы создать основу для будущего восстановления. Такой подход, по его мнению, болезненный, но необходимый в текущих условиях.

Бюджетный дефицит и меры экономии

Ранее премьер-министр Румынии Илие Боложан заявлял, что страна столкнулась с тяжёлой экономической ситуацией из-за многолетних чрезмерных расходов. В 2024 году дефицит бюджета достиг 9,4% ВВП, и власти пообещали сократить его до 7% в 2025 году.

Для этого правительство утвердило несколько пакетов мер, включающих повышение НДС и акцизов, сокращение численности чиновников, урезание заработных плат и отдельных социальных выплат. Эти шаги стали ключевыми элементами стратегии по стабилизации государственных финансов.

