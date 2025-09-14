Роман Костомаров назвал единственного футболиста, которого запомнил
Простое упражнение без оборудования способно улучшить подвижность спины и укрепить пресс. Но так ли оно эффективно, как обещают?Читать полностью » сегодня в 7:10
Магнезия и канифоль помогают удержать снаряд крепко и надёжно. Но у каждого средства есть нюансы, которые могут повлиять на результат тренировки.Читать полностью » сегодня в 6:50
Тренировка на пресс без привычных скручиваний: всего три упражнения, 6 минут времени и неожиданный результат.Читать полностью » сегодня в 6:10
Простые дыхательные практики, мягкая растяжка и массаж перед сном помогут снять стресс и уснуть быстрее.Читать полностью » сегодня в 5:50
Простое упражнение без снарядов может удивить нагрузкой: как "стульчик у стены" помогает укрепить мышцы и где скрываются его ограничения.Читать полностью » сегодня в 5:10
Универсальный комплекс для дома, который заменит спортзал: планка, отжимания и «скалолаз» в необычных вариациях для разных уровней подготовки.Читать полностью » сегодня в 4:50
Лёгкая боль в бедре после спорта — не повод прекращать тренировки. Несколько простых шагов помогут вернуть подвижность и комфорт.Читать полностью » сегодня в 4:15
Сильные предплечья делают фигуру мощнее и помогают в базовых упражнениях. Разбираем мифы, анатомию и лучшие способы прокачки этой зоны.Читать полностью »