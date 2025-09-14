Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игорь Акинфеев
© commons.wikimedia.org by Alexander Frolov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:25

Роман Костомаров назвал единственного футболиста, которого запомнил

Олимпийский чемпион Костомаров выделил Акинфеева среди российских игроков

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался, что среди российских футболистов ему запомнился только один игрок — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Бывший фигурист отметил игру вратаря на чемпионате мира-2018, когда в матче 1/8 финала против сборной Испании Акинфеев отразил решающий пенальти.

"Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются", — сказал Костомаров.

Таким образом, легендарный сейв в Лужниках стал для него главным моментом российского футбола последних лет.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

