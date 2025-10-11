Как римляне делали вещи, которые сохранились на века: уникальные находки во Франции
В 2020 году археологи Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во Франции сделали открытие, которое позволило заглянуть в повседневную жизнь римской Галлии. Раскопки на дороге Шмен-де-Траблет в Изерноре (древнеримский Изарнодуром, восточная Франция) выявили уникальный комплекс — жилой и ремесленный квартал, где мастерские соседствовали с домами. Но настоящая сенсация ждала исследователей в глубине старинных колодцев, ставших после заброса своеобразными капсулами времени.
Под землёй — целая улица
Изарнодуром, основанный в I веке н. э., был важным римским поселением, где процветали ремесла и торговля. Благодаря особенностям геологии — высокому уровню грунтовых вод и глинистому слою — колодцы здесь копали неглубоко, не глубже трёх метров. Практически каждое домохозяйство имело свой источник. Когда колодцы забрасывали, их часто использовали как мусорные ямы - и именно в них археологи находят самые яркие следы повседневности.
В четырёх колодцах, исследованных командой INRAP, сохранились тысячи органических фрагментов — древесина, семена, пыльца, остатки садов и фруктовых деревьев. Отсутствие кислорода в воде позволило дереву и органике сохраниться почти нетронутыми спустя две тысячи лет.
Мастерская из самшита
Среди ветвей, опилок и обрезков археологи наткнулись на убедительные следы столярной мастерской. Здесь обрабатывали древесину, преимущественно самшит - плотную, мелкозернистую породу, ценившуюся в античности за прочность и гладкость поверхности. Местные мастера также использовали ясень, клён и орешник.
Остатки производственного цикла — стружка, заготовки, полуфабрикаты, готовые изделия - показывают, что речь шла о специализированном производстве. Ассортимент поражает разнообразием:
-
резные двузубые гребни;
-
пиксиды - миниатюрные шкатулки для косметики и украшений;
-
пряслица - грузики для прялок;
-
декоративные элементы мебели и бытовых предметов.
"Выбор самшита не случаен: его плотность и устойчивость делали возможным создание утончённых, но прочных вещей", — отмечают специалисты INRAP.
Изготовление гребней требовало высокой точности и навыка: зубцы вырезали вручную, используя крошечные пилы и ножи.
Становление ремесленной традиции
Традиция гребённого промысла в Изерноре, по-видимому, уходит корнями именно в римский период. Это ремесло сохранялось в регионе до XVIII века и лишь позже уступило место пластику. Продукция местных мастеров имела широкий экспорт - аналогичные изделия из самшита находят по всей Римской империи.
Письмо, пришедшее из колодца
Сенсационной находкой стала коллекция из пятнадцати дощечек для письма, обнаруженных в фрагментах. Эти миниатюрные планшеты — римские аналоги тетрадей и квитанций. Их поверхность покрывали воском, на котором писали металлическим стилом.
Уникальность находки в Изерноре в том, что часть досок, по-видимому, представляет заготовки или производственные отходы. Это позволяет предположить существование местного изготовления пишущих дощечек, возможно, из ели или пихты, растущих в регионе.
Один из фрагментов особенно редок: на нём сохранилось несколько строк чернильного письма. Сейчас артефакт проходит эпиграфическое исследование, которое может раскрыть имена или записи об операциях древних мастеров.
Следы детства: деревянные подошвы
Археологи нашли и два детских следа в дереве - подошвы обуви типа sculponea, известных римских деревянных сандалий.
-
Первая пара, 29-го размера (примерно для ребёнка 6-7 лет), имеет сохранившиеся гвоздики по периметру — крепления для кожаного верха.
-
Вторая, меньшая (27-й размер), снабжена центральным отверстием для ремешка и прорезью у пятки — технически иной способ фиксации.
Такие находки — редкость даже в Римской империи. Они позволяют реконструировать детскую обувь, о которой известно крайне мало.
Повседневность, законсервированная в иле
Открытие в Изерноре особенно ценно тем, что органические материалы редко доживают до наших дней. В бескислородной водной среде древесина не окислилась и не рассыпалась, а потому сохранила микроследы работы мастеров — порезы, отполированные участки, отпечатки инструментов.
После извлечения из колодцев предметы прошли консервацию и стабилизацию в лаборатории ARC-Nucléart (Гренобль) — одном из ведущих центров по сохранению археологической древесины.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассматривать колодцы только как объекты водоснабжения.
Последствие: потеря источника сведений о ремёслах и быте.
Альтернатива: изучать их как вторичные "архивы" повседневности.
-
Ошибка: недооценивать мелкие древесные обрезки.
Последствие: упущенные данные о технологиях производства.
Альтернатива: анализировать микростружку и пыль как доказательства мастерской.
-
Ошибка: разделять "городскую" и "сельскую" экономику.
Последствие: искажение картины римской провинциальной жизни.
Альтернатива: рассматривать Изарнодуром как гибрид — место, где дом, сад и ремесло существовали единым комплексом.
Сравнение: что делали мастера Изарнодурума
|Категория
|Материал
|Назначение
|Особенности
|Гребни
|Самшит
|уход за волосами
|резьба, двузубые модели
|Пиксиды
|Самшит, клён
|хранение украшений, косметики
|токарная работа
|Пряслица
|Самшит
|прядение
|универсальные грузики
|Таблички для письма
|Ель, пихта
|делопроизводство, обучение
|восковое покрытие
|Подошвы (sculponea)
|Клён
|детская обувь
|кожаные ремни, гвозди
Интересные факты
-
Самшит использовался римлянами также для музыкальных инструментов и деталей механизмов.
-
Подобные дощечки с текстами известны из Помпей и Виндоланды, но комплекс из Изернора — первый для Галлии.
-
Система колодцев отражает социальную структуру поселения: каждый дом обеспечивал себя водой, что говорит о высоком уровне комфорта.
Исторический контекст
Изарнодуром находился на пересечении торговых путей между Лугдуном (Лионом) и Женевой. Его жители совмещали сельское хозяйство с ремёслами, формируя типичный облик римской провинциальной жизни.
Раскопки на Шмен-де-Траблет стали редким примером, когда археологи смогли не только восстановить облик мастерской, но и проследить технологический цикл от дерева до готового изделия. Всё, от стружки до пиксид, оказалось спрятано в слоях ила, ожидая своего открытия спустя двадцать веков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru