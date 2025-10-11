Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:16

Как римляне делали вещи, которые сохранились на века: уникальные находки во Франции

Во Франции обнаружили уникальную мастерскую по обработке самшита в древнеримском колодце

В 2020 году археологи Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во Франции сделали открытие, которое позволило заглянуть в повседневную жизнь римской Галлии. Раскопки на дороге Шмен-де-Траблет в Изерноре (древнеримский Изарнодуром, восточная Франция) выявили уникальный комплекс — жилой и ремесленный квартал, где мастерские соседствовали с домами. Но настоящая сенсация ждала исследователей в глубине старинных колодцев, ставших после заброса своеобразными капсулами времени.

Под землёй — целая улица

Изарнодуром, основанный в I веке н. э., был важным римским поселением, где процветали ремесла и торговля. Благодаря особенностям геологии — высокому уровню грунтовых вод и глинистому слою — колодцы здесь копали неглубоко, не глубже трёх метров. Практически каждое домохозяйство имело свой источник. Когда колодцы забрасывали, их часто использовали как мусорные ямы - и именно в них археологи находят самые яркие следы повседневности.

В четырёх колодцах, исследованных командой INRAP, сохранились тысячи органических фрагментов — древесина, семена, пыльца, остатки садов и фруктовых деревьев. Отсутствие кислорода в воде позволило дереву и органике сохраниться почти нетронутыми спустя две тысячи лет.

Мастерская из самшита

Среди ветвей, опилок и обрезков археологи наткнулись на убедительные следы столярной мастерской. Здесь обрабатывали древесину, преимущественно самшит - плотную, мелкозернистую породу, ценившуюся в античности за прочность и гладкость поверхности. Местные мастера также использовали ясень, клён и орешник.

Остатки производственного цикла — стружка, заготовки, полуфабрикаты, готовые изделия - показывают, что речь шла о специализированном производстве. Ассортимент поражает разнообразием:

  • резные двузубые гребни;

  • пиксиды - миниатюрные шкатулки для косметики и украшений;

  • пряслица - грузики для прялок;

  • декоративные элементы мебели и бытовых предметов.

"Выбор самшита не случаен: его плотность и устойчивость делали возможным создание утончённых, но прочных вещей", — отмечают специалисты INRAP.

Изготовление гребней требовало высокой точности и навыка: зубцы вырезали вручную, используя крошечные пилы и ножи.

Становление ремесленной традиции

Традиция гребённого промысла в Изерноре, по-видимому, уходит корнями именно в римский период. Это ремесло сохранялось в регионе до XVIII века и лишь позже уступило место пластику. Продукция местных мастеров имела широкий экспорт - аналогичные изделия из самшита находят по всей Римской империи.

Письмо, пришедшее из колодца

Сенсационной находкой стала коллекция из пятнадцати дощечек для письма, обнаруженных в фрагментах. Эти миниатюрные планшеты — римские аналоги тетрадей и квитанций. Их поверхность покрывали воском, на котором писали металлическим стилом.

Уникальность находки в Изерноре в том, что часть досок, по-видимому, представляет заготовки или производственные отходы. Это позволяет предположить существование местного изготовления пишущих дощечек, возможно, из ели или пихты, растущих в регионе.

Один из фрагментов особенно редок: на нём сохранилось несколько строк чернильного письма. Сейчас артефакт проходит эпиграфическое исследование, которое может раскрыть имена или записи об операциях древних мастеров.

Следы детства: деревянные подошвы

Археологи нашли и два детских следа в дереве - подошвы обуви типа sculponea, известных римских деревянных сандалий.

  • Первая пара, 29-го размера (примерно для ребёнка 6-7 лет), имеет сохранившиеся гвоздики по периметру — крепления для кожаного верха.

  • Вторая, меньшая (27-й размер), снабжена центральным отверстием для ремешка и прорезью у пятки — технически иной способ фиксации.

Такие находки — редкость даже в Римской империи. Они позволяют реконструировать детскую обувь, о которой известно крайне мало.

Повседневность, законсервированная в иле

Открытие в Изерноре особенно ценно тем, что органические материалы редко доживают до наших дней. В бескислородной водной среде древесина не окислилась и не рассыпалась, а потому сохранила микроследы работы мастеров — порезы, отполированные участки, отпечатки инструментов.

После извлечения из колодцев предметы прошли консервацию и стабилизацию в лаборатории ARC-Nucléart (Гренобль) — одном из ведущих центров по сохранению археологической древесины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать колодцы только как объекты водоснабжения.
    Последствие: потеря источника сведений о ремёслах и быте.
    Альтернатива: изучать их как вторичные "архивы" повседневности.

  • Ошибка: недооценивать мелкие древесные обрезки.
    Последствие: упущенные данные о технологиях производства.
    Альтернатива: анализировать микростружку и пыль как доказательства мастерской.

  • Ошибка: разделять "городскую" и "сельскую" экономику.
    Последствие: искажение картины римской провинциальной жизни.
    Альтернатива: рассматривать Изарнодуром как гибрид — место, где дом, сад и ремесло существовали единым комплексом.

Сравнение: что делали мастера Изарнодурума

Категория Материал Назначение Особенности
Гребни Самшит уход за волосами резьба, двузубые модели
Пиксиды Самшит, клён хранение украшений, косметики токарная работа
Пряслица Самшит прядение универсальные грузики
Таблички для письма Ель, пихта делопроизводство, обучение восковое покрытие
Подошвы (sculponea) Клён детская обувь кожаные ремни, гвозди

Интересные факты

  1. Самшит использовался римлянами также для музыкальных инструментов и деталей механизмов.

  2. Подобные дощечки с текстами известны из Помпей и Виндоланды, но комплекс из Изернора — первый для Галлии.

  3. Система колодцев отражает социальную структуру поселения: каждый дом обеспечивал себя водой, что говорит о высоком уровне комфорта.

Исторический контекст

Изарнодуром находился на пересечении торговых путей между Лугдуном (Лионом) и Женевой. Его жители совмещали сельское хозяйство с ремёслами, формируя типичный облик римской провинциальной жизни.

Раскопки на Шмен-де-Траблет стали редким примером, когда археологи смогли не только восстановить облик мастерской, но и проследить технологический цикл от дерева до готового изделия. Всё, от стружки до пиксид, оказалось спрятано в слоях ила, ожидая своего открытия спустя двадцать веков.

