Археологи нашли в Италии необычную мозаику, которая переворачивает представления о древней моде

Кажется, мода действительно циклична. Во время раскопок на знаменитой римской вилле дель Казале в Сицилии археологи обнаружили мозаику с изображением двух сандалий, поразительно похожих на современные пляжные шлёпанцы. Эта забавная находка — лишь часть новых открытий, проливающих свет на жизнь элиты поздней Римской империи.

Международная школа в поисках прошлого

Открытие стало возможным благодаря работе международной летней школы ArchLabs. Под руководством профессора Изабеллы Бальдини более 40 студентов и исследователей из одиннадцати стран получили практический опыт, применяя как традиционные методы раскопок, так и передовые технологии цифрового документирования.

Этот совместный проект Археологического парка Моргантина и Виллы Романа дель Казале, Болонского университета и Национального исследовательского совета (CNR) показал, как интеграция разных подходов помогает раскрывать сложные исторические контексты.

Не только сандалии: что нашли археологи

Помимо мозаики с обувью, участники раскопок обнаружили и другие артефакты IV века нашей эры:

мозаичную надпись.

три колонны с капителями.

Эти элементы подтверждают исключительный художественный и архитектурный уровень виллы, который и раньше не вызывал сомнений.

Вилла, скрытая под землёй

Вилла дель Казале известна своей уникальной коллекцией мозаик, которые веками прекрасно сохранялись под слоем грязи после древнего наводнения. Самый известный её шедевр — мозаика "Девушки в бикини", где изображены молодые женщины в костюмах, удивительно напоминающих современные.

Хотя новые находки не столь масштабны, они не менее ценны. Они рассказывают о ремесленных мастерских, технологиях и эстетических предпочтениях того времени.

Бесконечный диалог с историей

Руководство археологического парка подчёркивает: несмотря на десятилетия изучения, вилла продолжает преподносить сюрпризы. Каждая новая находка укрепляет гипотезу о том, что это был роскошный комплекс, связанный с высшими сановниками империи или даже с членом императорской семьи.

"Эти достижения имеют ключевое значение для реконструкции повседневной жизни, культурных влияний и технических процессов, определивших Сицилию позднего римского и византийского периодов", — отмечают эксперты.

В ближайшие месяцы исследователи займутся анализом найденных материалов и внесением данных в 3D-систему документации. А мозаики, включая "сандалии", пройдут очистку и укрепление, чтобы занять место в постоянной экспозиции. Это открытие вновь доказывает: археология — это мост между поколениями, и в таких местах, как Вилла дель Казале, диалог с прошлым никогда не прекращается.