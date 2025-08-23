Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:46

Римские руины против метро: битва, которая длится четверть века

Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро

Во время строительства новой станции метро в самом сердце Рима рабочие обнаружили древние руины — предположительно, остатки жилищ и лавок римских рабочих, датируемых II-I веками до нашей эры. Это открытие вновь напомнило: вечный город хранит в своих недрах бесценные свидетельства прошлого.

Станция, которая откроет прошлое

Строительство станции на площади Венеции — часть масштабного проекта линии метро C, которая свяжет пригороды с историческим центром. Работы начались в 2023 году, но уже сейчас археологи говорят о важной находке: руинах многоэтажного комплекса эпохи Римской республики и ранней империи.

"Строительство станции метро вновь заставляет нас открыть для себя прошлое нашего города", — отметила специальный суперинтендант Рима Даниэла Порро.

Музей под землёй

Проект станции необычен: на глубине 85 метров здесь появится подземный музей, где будут выставлены артефакты, найденные при строительстве. Ожидается, что работы завершатся через 9 лет.

"Это исключительная возможность изучить историческую топографию центрального Рима", — подчеркнула археолог Марта Баумгартнер.

Идея станции возникла 25 лет назад, но её воплощению мешали:

  • коррупционные скандалы,
  • нехватка финансирования,
  • многочисленные археологические находки (например, остатки аудитории императора Адриана).

Сейчас проект реанимирован благодаря новым инвестициям. Компании Webuild и Vianini Lavori строят ветку, которая соединит Колизей, площадь Венеции и Ватикан, разгрузив центр города от пробок.

Станция-портал в историю

Площадь Венеции — место с богатым прошлым. Здесь Бенито Муссолини произносил свои речи, а теперь станция метро станет связующим звеном между эпохами:

  • 27 эскалаторов и 6 лифтов обеспечат доступ к руинам,
  • подземные галереи соединят Палаццо Венеция, Витториано и Римский форум.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти половина электроэнергии в Северной Македонии вырабатывается на угле — данные за 2024 год сегодня в 17:36

Северная Македония делает шаг, о котором соседи могут только мечтать — уголь уходит в прошлое

Северная Македония начала строительство крупнейшей ветроэлектростанции: проект стоимостью 430 млн евро обещает изменить энергобаланс страны.

Читать полностью » Франция усилила стратегическое сдерживание испытанием гиперзвукового планера V-MAX сегодня в 17:36

Франция испытала гиперзвуковое оружие — союзники и противники насторожились

Франция испытала гиперзвуковой планер V-MAX, способный менять стратегический баланс и укреплять её позиции среди мировых военных держав.

Читать полностью » В Польше у Свиноуйсьце нашли крупнейшее месторождение нефти и газа — Central European Petroleum сегодня в 17:29

Балтийское море хранит секрет: в Польше обнаружено богатство, которого хватит на десятилетия

Канадская компания обнаружила в Балтийском море гигантское месторождение нефти и газа. Почему находка может изменить будущее Польши на десятилетия?

Читать полностью » Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза сегодня в 17:25

Слепота за 5 лет: как сухость глаз разрушает зрение без предупреждения

Учёные UCLA раскрыли секрет работы века: оказалось, моргание сложнее, чем кажется. Это открытие поможет создать протезы для людей, утративших способность закрывать глаза. Читайте, как биомеханика спасает зрение.

Читать полностью » NASA подключило Mars Reconnaissance Orbiter для изучения межзвёздного объекта с аномальной траекторией сегодня в 17:22

Космос приготовил сюрприз: загадочный межзвездный объект идёт к Юпитеру и Венере

Учёные спорят о происхождении межзвёздного объекта 3I/ATLAS. Гарвардский профессор выдвинул гипотезу, что это может быть инопланетный зонд.

Читать полностью » Конгрессмен Майк Тернер предупредил об угрозе ядерного противоспутникового оружия России сегодня в 17:18

Тайная война в космосе: парад Победы стал сигналом для всего мира

Хакеры показали парад в Москве вместо украинских каналов. Как спутники стали новой целью атак, а Луна — ареной борьбы за власть и ресурсы?

Читать полностью » Учёные обнаружили три новых вида хищных сумчатых в окаменелостях Австралии сегодня в 17:15

Австралия до кенгуру: когда континент принадлежал крошечным монстрам

Ученые обнаружили три новых вида древних хищных сумчатых, живших 25 млн лет назад. Как они изменили представления об эволюции Австралии? Читайте о неожиданных находках палеонтологов.

Читать полностью » Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии сегодня в 17:02

Из отходов в энергию: что делают с отслужившими батареями в Европе

Немецкая Voltfang даёт батареям от электромобилей вторую жизнь, превращая их в накопители зелёной энергии. Смогут ли такие проекты изменить энергетику Европы?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Механики объяснили, почему водородная очистка не убирает застаревший нагар
Туризм

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией
Еда

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой
Спорт и фитнес

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге
Красота и здоровье

Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций
Питомцы

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно
Красота и здоровье

Гречка, как суперфуд: откройте 4 уникальных свойства этой традиционной крупы
Дом

Смесь уксуса, соды и лимона назвали универсальным средством для уборки дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru