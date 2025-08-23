Римские руины против метро: битва, которая длится четверть века

Во время строительства новой станции метро в самом сердце Рима рабочие обнаружили древние руины — предположительно, остатки жилищ и лавок римских рабочих, датируемых II-I веками до нашей эры. Это открытие вновь напомнило: вечный город хранит в своих недрах бесценные свидетельства прошлого.

Станция, которая откроет прошлое

Строительство станции на площади Венеции — часть масштабного проекта линии метро C, которая свяжет пригороды с историческим центром. Работы начались в 2023 году, но уже сейчас археологи говорят о важной находке: руинах многоэтажного комплекса эпохи Римской республики и ранней империи.

"Строительство станции метро вновь заставляет нас открыть для себя прошлое нашего города", — отметила специальный суперинтендант Рима Даниэла Порро.

Музей под землёй

Проект станции необычен: на глубине 85 метров здесь появится подземный музей, где будут выставлены артефакты, найденные при строительстве. Ожидается, что работы завершатся через 9 лет.

"Это исключительная возможность изучить историческую топографию центрального Рима", — подчеркнула археолог Марта Баумгартнер.

Идея станции возникла 25 лет назад, но её воплощению мешали:

коррупционные скандалы,

нехватка финансирования,

многочисленные археологические находки (например, остатки аудитории императора Адриана).

Сейчас проект реанимирован благодаря новым инвестициям. Компании Webuild и Vianini Lavori строят ветку, которая соединит Колизей, площадь Венеции и Ватикан, разгрузив центр города от пробок.

Станция-портал в историю

Площадь Венеции — место с богатым прошлым. Здесь Бенито Муссолини произносил свои речи, а теперь станция метро станет связующим звеном между эпохами: