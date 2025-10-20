Под кустами нашли кусок древнего Рима: американский двор стал археологической сенсацией

Пока супруги из Нового Орлеана убирали заросли у себя во дворе, они и представить не могли, что под густой листвой скрывается не просто камень, а фрагмент далёкой истории. Под кустами они нашли римское надгробие, которому почти две тысячи лет. Камень, некогда стоявший у могилы солдата на другом конце света, оказался в американском саду — и эта находка обернулась настоящей археологической загадкой.

Неожиданная находка

Когда антрополог из Тулейнского университета Даниэлла Санторо обнаружила в своём дворе плиту с латинской надписью, она сначала не поверила своим глазам. Камень был выполнен из мрамора, аккуратно отполирован, а на одной из сторон виднелись строки, выбитые древнеримскими буквами. Ширина плиты составляла около 30 сантиметров, длина — чуть больше, и, несмотря на возраст, она сохранилась удивительно хорошо.

"Мы довольно часто получаем звонки от общественности о странных находках во дворах в этом районе", — сказал археолог из Университета Нового Орлеана Д. Райан Грей.

По его словам, чаще всего люди принимают природные камни за артефакты, но этот случай оказался исключением.

Сначала Грей предположил, что речь идёт о надгробии XIX века, возможно, с одного из старых кладбищ города. Но стоило ему взглянуть на фото, как сомнения исчезли: перед ним был подлинный древний памятник.

Послание из Древнего Рима

Специалисты перевели надпись и установили, что плита посвящена человеку по имени Секст Конгений Вер, уроженцу Фракии — региона на севере современной Греции. Он служил солдатом преторианского флота Мизенского и провёл 22 года на военной службе, большую часть времени на триреме "Асклепий". Надпись завершается словами о том, что надгробие установили его наследники — Атилий Кар и Веттий Лонгин.

Такое надгробие могло стоять в некрополе рядом с портом Чивитавеккья — древним городом недалеко от Рима. Именно там, по данным археологов, и был когда-то найден оригинал этой надписи.

Как римское надгробие оказалось в Америке

Ответ на этот вопрос оказался не менее захватывающим, чем сама находка. Исследователи выяснили, что камень числился среди экспонатов местного музея, разрушенного в годы Второй мировой войны. После бомбёжек союзников в Италии многие артефакты исчезли, и надгробие Конгения Вера считалось утраченным.

Спустя десятилетия стало известно, что камень вывез американский солдат, служивший в Италии в 1940-х годах. Его внучка, Эрин Скотт О'Брайен, рассказала журналистам, что её дед, Чарльз Пэддок-младший, привёз надгробие домой в Новый Орлеан как "память о войне".

После его смерти в 1986 году плита хранилась в доме семьи, а затем оказалась во дворе дома, который впоследствии купили Санторо и её муж. Когда прежняя владелица продавала недвижимость, она просто забыла забрать артефакт.

Возвращение домой

Сегодня супруги сотрудничают с властями США и Италии, чтобы вернуть камень в Чивитавеккью, на его историческую родину. Итальянские специалисты уже подтвердили подлинность надгробия и выразили благодарность за находку.

"Для меня эта история отражает удивительный пример того, как любопытство домовладельца в конечном итоге высветило нечто неожиданное и исторически значимое", — отметил археолог Д. Райан Грей.

Исторический контекст

Подобные надгробия были обычным явлением в Древнем Риме. На них указывали не только имя и возраст покойного, но и его воинский чин, корабль или легион, где он служил. Камни часто устанавливали родственники или сослуживцы, подчеркивая долг чести перед погибшим.

Флот Мизенский, в котором служил Секст Конгений Вер, считался одним из самых элитных. Его база располагалась у Неаполитанского залива, а моряки несли службу в Средиземном море, охраняя торговые пути.

Интересные факты

В Новом Орлеане нередко находят исторические предметы из Европы. Город основан французами и имеет богатую коллекцию артефактов колониальной эпохи. Римские надгробия из мрамора чрезвычайно долговечны, поэтому даже спустя две тысячи лет надписи читаются почти без труда. Подобные находки часто становятся поводом для международных переговоров о возвращении культурных ценностей.

А что если подобное случится снова?

История Санторо и Лоренца — напоминание о том, что даже во дворе обычного дома может скрываться кусочек прошлого. Археологи советуют: если вы находите необычный предмет, не стоит пытаться его очистить или перемещать. Лучше сделать фото и связаться с местным музеем или университетом — специалисты помогут определить, что именно перед вами.

FAQ

Как определить, что находка действительно древняя?

Посмотрите на материал и качество обработки. Мрамор и базальт редко используются в современных декоративных плитах. Наличие древних букв или символов — важный признак.

Что делать, если вы нашли артефакт на своём участке?

Не трогайте предмет, не пытайтесь его продать. Лучше обратиться к археологам или в музей — так вы сможете сохранить его научную ценность.

Можно ли хранить подобные находки дома?

Если артефакт признан культурной ценностью, он должен быть передан государству. Частным лицам могут оставить копию или благодарственное письмо от музея.

Плюсы и минусы подобных находок

Плюсы Минусы Расширяют исторические знания Могут вызвать споры о праве собственности Способствуют культурному обмену между странами Требуют длительных бюрократических процедур при возвращении Привлекают внимание к археологии Иногда находки портят из-за неправильного хранения

Мифы и правда

• Миф: все старинные артефакты принадлежат нашедшему.

Правда: в большинстве стран культурные ценности принадлежат государству, а не частным лицам.

• Миф: древние надгробия не представляют научного интереса.

Правда: каждое из них — источник информации о культуре, языке и армии Рима.

• Миф: если предмет найден на частной территории, можно не сообщать властям.

Правда: за сокрытие культурных находок предусмотрена административная и уголовная ответственность.