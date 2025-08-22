Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:12

Загадочные захоронения Силлиона: что они рассказывают о жизни и смерти

Археологи обнаружили римские гробницы в Силлионе: находки меняют историю региона

Вы когда-нибудь задумывались, какие тайны могут скрываться под землёй древнего города? В ходе раскопок в Силлионе, расположенном в Серике (Анталья), археологи сделали удивительное открытие: четыре гробницы, относящиеся к римскому периоду.

История древнего города

Силлион был основан на высоком холме в начале II тысячелетия до н. э. как защитная крепость. Этот город хранит в себе архитектурные памятники различных эпох: римской, византийской, сельджукской и османской.

Руководитель раскопок, Мурат Ташкыран, который также является преподавателем Университета Памуккале, рассказал о необычной гробнице, найденной в этом сезоне. Эта камерная гробница квадратной формы имеет центральное захоронение.

Ташкыран отметил, что в этой гробнице мы обнаружили захоронения трёх человек, относящихся к трём разным периодам. Первое захоронение — более раннее, затем было захоронено второе, останки которого частично заменили первое, и, наконец, был погребён третий человек. Найденные внутри украшения, шпильки и монеты позволили нам датировать гробницу концом II века н. э.

Археологические находки

Кроме того, команда археологов обнаружила терракотовые изделия, стеклянные артефакты, статуэтки и металлические предметы. Ташкыран подчеркнул, что эта гробница предоставляет ценную информацию о местных погребальных ритуалах и предполагает, что погребённые могли быть видными представителями общества Силлион.

Благодаря проведённым реставрационно-консервационным работам гробница сохранилась в идеальном состоянии, что позволяет лучше понять историю Силлиона. Исследователи уверены, что это место может открыть новые горизонты в изучении типологии римских гробниц, личных украшений и погребальных практик региона.

