Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
этрусская гробница, Тарквиния, Италия
этрусская гробница, Тарквиния, Италия
© Wikimedia Commons by Jean-Pierre Dalbéra is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:42

Там, где вечность хранит украшения: что нашли археологи в римской гробнице

Обнаружена уникальная гробница римской эпохи в Турции: сенсация в археологии

Археологи обнаружили уникальную гробницу римской эпохи в древнем городе Силлион, расположенном в районе Серик, Танталия, Турция, что стало сенсацией. Это открытие предоставляет важные сведения о погребальных традициях римской эпохи и добавляет новый слой к истории этого многопериодного поселения.

Силлион, основанный в начале II тысячелетия до нашей эры, расположен на высоком холме для защиты, что является важным фактом. Здесь сохранились следы римской, византийской, сельджукской и османской цивилизаций, что указывает на богатство его истории.

Сегодня раскопки ведутся в рамках проекта "Наследие будущего", поддерживаемого Министерством культуры и туризма Турции, что позволяет проводить работы на высоком уровне. Это является очень важным.

Обнаружение гробниц: сезон раскопок 2025 года

В сезоне раскопок 2025 года археологи нашли четыре римские гробницы, что стало одним из самых значительных событий. Это привлекло внимание общественности.

Особое внимание привлекла квадратная камерная гробница с уникальной архитектурой и ритуальными особенностями, что делает ее исключительной. Эта гробница имеет важные детали.

Внутри находились три отдельных захоронения разных периодов, что демонстрирует последовательную практику повторного использования гробницы, что является важным для исследования. Это имеет историческую ценность.

В гробнице нашли кольца, серьги, шпильки, монеты, терракотовые сосуды, стеклянные предметы и металлические аксессуары, что свидетельствует о богатстве похороненных — членов местной аристократии. Это позволяет понять социальную структуру.

Датировка: конец II века нашей эры

На основе найденных монет гробницу датируют концом II века нашей эры, что помогает определить время захоронений, что необходимо для понимания истории. Это важный момент.

Доктор Мурат Ташкиран, руководитель раскопок и преподаватель Университета Памуккале, отметил важность этой находки, что подчеркивает ее значимость. Это один из важных людей.

Символические артефакты и тщательное расположение останков подчеркивают уважение сообщества к памяти своих элитных граждан, что позволяет больше узнать о традициях. Это показывает отношение к усопшим.

Преобразование: от римского к турецко-исламскому наследию

Район позже стал мусульманским турецким кладбищем между XIII и XV веками, что показывает, как одно место использовалось разными культурами на протяжении веков, что является важным. Это отражает историю.

"Мы обнаружили отражение ранних турецких традиций захоронения. Эти находки важны для понимания культурной трансформации региона после прихода турок", — подчеркнул доктор Ташкиран, что является очень важным. Это позволяет понять многие процессы.

По словам исследователей, многослойное наследие делает Силлион одним из важнейших археологических памятников Анталии, а недавно обнаруженная римская гробница добавляет ранее неизвестное измерение к истории города, что делает его более ценным. Это показывает важность.

Интересные факты о Риме:

Римская империя оказала огромное влияние на развитие европейской цивилизации.
Римляне были искусными строителями, создавшими множество впечатляющих сооружений, включая Колизей и акведуки.
Римское право оказало влияние на правовые системы многих стран мира.

Обнаружение уникальной римской гробницы в Силлионе является важным событием в мире археологии, которое позволяет лучше понять историю этого древнего города и погребальные традиции римской эпохи. Дальнейшие исследования прольют свет на многие аспекты жизни в этом регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли древний водопровод XV века в Истаравшане — сенсационная находка 2025 сегодня в 14:01

Таинственные трубы на вершине холма: что скрывала забытая крепость Мугтепа 1500 лет

В Истаравшане обнаружен древний водопровод XV века: керамические трубы с алебастровым раствором, хаузи и артефакты V-VIII вв. раскрывают секреты уникальной системы водоснабжения Центральной Азии.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет навигации: неожиданная находка в мозге человека сегодня в 5:01

Больше не заблудитесь: в мозге нашли компас, работающий независимо от местности

Ученые обнаружили в мозге человека «компас», отвечающий за ориентацию. Открытие ретроспленальной коры (RSC) и верхней теменной доли (SPL) позволяет лучше понять механизмы навигации.

Читать полностью » Учёные Национального исследовательского совета Италии превратили свет в сверхтвёрдое тело сегодня в 4:25

Материя повела себя странно: законы физики перестали работать привычным образом

Ученые впервые превратили свет в сверхтвёрдое тело. Это открытие может изменить квантовую физику и привести к появлению технологий будущего.

Читать полностью » Учёные Оксфорда и Института Макса Планка: Homo sapiens скрещивались с неандертальцами 47 тысяч лет назад сегодня в 3:18

Гибридные потомки изменили ход эволюции — об этом молчали десятки лет

Новое исследование ДНК показало: Homo sapiens и неандертальцы имели общих детей. Это открытие меняет наше понимание эволюции человека.

Читать полностью » Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40% сегодня в 2:15

Искусственный интеллект меняет всё: программисты в шоке от скорости работы

Искусственный интеллект меняет профессию за профессией, ускоряя работу и создавая новые возможности. Но его слабости пока не дают расслабиться.

Читать полностью » Исследование Sebrae: 73% предпринимателей Бразилии планируют инвестировать в ИИ сегодня в 1:26

Бизнес в Бразилии резко изменился после внедрения ИИ — вот к чему это привело

ИИ перестал быть экспериментом: малый и средний бизнес в Бразилии внедряет его для роста, экономии и персонализации, сохраняя баланс с человечностью.

Читать полностью » Геологи: разлом Тинтина в Канаде способен вызвать землетрясение магнитудой 7,5 сегодня в 0:40

В суровых просторах Канады природа скрывает опасность, о которой лучше не знать

Древний разлом Тинтина на севере Канады снова активен. Учёные предупреждают: его энергия может вызвать мощное землетрясение, которое изменит жизнь региона.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю стелу возрастом 1600 лет в Улан-Чабе вчера в 23:49

Стела, которая может переписать историю Китая: что нашли археологи

В Улан-Чабе обнаружена уникальная стела, связанная с династией Северная Вэй. Открытие может изменить наше понимание истории и культурного обмена в регионе.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили причины отказа собак от сухого корма
Еда

Как приготовить фасолевый паштет: пошаговый рецепт от шеф-повара
Садоводство

Прищипка и удаление листьев помогают перцу быстрее созреть
Питомцы

Уличные кошки: как правильно откормить истощённое животное по рекомендациям ветеринаров
Еда

Врач рассказала, какие заблуждения связаны с яблоками и их пользой
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: сон сразу после еды может привести к грыже пищевода
Красота и здоровье

Врач Ли назвала признаки грибка стопы и группы риска заражения
Дом

Как правильно организовать холодильник, чтобы продукты не терялись и не портились
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru