На римской помойке нашли сокровище: как выглядела любимая игрушка античных детей
В Андалусии археологи сделали находку, которая переносит нас в мир детских игр античности. На территории памятника Торрепаредонес, в слое римской свалки, обнаружили редкую игрушку — шарнирную куклу из терракоты. По датировке, находка относится к III-V векам н. э.
Игрушки в древности
Археологические данные показывают: люди делали игрушки для детей с глубокой древности. Но далеко не всегда удаётся понять, предназначался ли предмет для игры или имел ритуальное значение. Так, на Пиренейском полуострове более 4,7 тысячи лет назад изготавливали каменные таблички с изображениями сов. Долгое время их считали культовыми символами, но новые интерпретации допускают, что это могли быть детские игрушки.
В греко-римском мире игрушки были распространены широко. Среди них особое место занимают куклы с подвижными частями тела.
Примеры античных кукол
В конце XIX века археологи нашли в гробнице молодой римлянки (II век н. э.) изысканную шарнирную куклу из слоновой кости высотой более 20 см.
В детском погребении в Альбасете (Испания) в середине XX века обнаружили сразу пять подобных кукол: четыре костяные и одну янтарную.
Подобные игрушки нередко встречаются именно в захоронениях детей, что связывает их как с играми, так и с погребальными обрядами.
Новая находка в Торрепаредонесе
Археолог Хосе Антонио Морена Лопес описал терракотовую куклу, найденную среди бытового мусора древнего города. Свалка сформировалась на месте римских терм, функционировавших в I-II веках. Позднее это пространство использовали для складирования отходов.
Среди фрагментов керамики, стекла, монет, костей животных и навоза нашли куклу высотой 23,5 см. Её ширина в области плеч и бёдер составляет 6,2-6,8 см. Голова не сохранилась, но видны крепления для подвижных частей тела. Вероятно, кукла изображала девочку или женщину.
Помимо неё, при раскопках колодца неподалёку нашли ещё три фрагмента схожих игрушек: ногу, стопу и неинформативный кусок корпуса.
Сравнение находок
|Место находки
|Материал
|Дата
|Особенности
|Торрепаредонес
|Терракота
|III-V вв. н. э.
|Кукла найдена на свалке, без погребального контекста
|Альбасете
|Кость, янтарь
|Поздняя античность
|Пять кукол в детском захоронении
|Римская гробница (Италия)
|Слоновая кость
|II в. н. э.
|Высокая художественная ценность
Шаг за шагом: как исследовали
Расчистка культурного слоя римской свалки.
Фиксация находки в её стратиграфическом контексте.
Измерения и описание размеров куклы.
Сравнение с аналогичными игрушками из погребений.
Интерпретация находки как артефакта повседневной детской жизни.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать все куклы исключительно погребальными предметами.
Последствие: упускается их значение в повседневных играх.
Альтернатива: учитывать контексты находок (свалка, колодец, жилище), где игрушки могли просто выбросить.
А что если…
А что если подобные куклы использовали не только девочки? Игрушки могли служить элементом обучения — например, имитацией взрослых фигур, их одежды или движения. Возможно, куклы помогали детям усваивать социальные роли.
Плюсы и минусы находки
|Плюсы
|Минусы
|Редкий пример игрушки вне погребального контекста
|Голова куклы не сохранилась
|Терракота позволяет изучать массовые изделия
|Игрушка повреждена, сохранилась частично
|Находка даёт данные о жизни детей в римских городах
|
Трудно определить, кому именно принадлежала кукла
FAQ
Из чего делали куклы в античности?
Из кости, слоновой кости, янтаря, дерева и терракоты.
Какой размер имели римские куклы?
Обычно 15-25 см, но встречались и более крупные.
Что лучше сохранилось — костяные или терракотовые игрушки?
Каменные и костяные дольше сохраняют форму, но терракотовые встречаются чаще как массовое изделие.
Мифы и правда
Миф: игрушки в античности были только у богатых.
Правда: терракотовые куклы делались массово и были доступны простым семьям.
-
-
Правда: многие из них использовались в быту и попадали даже на свалки.
Миф: игрушки всегда изображали детей.
-
Правда: чаще куклы представляли взрослых женщин.
3 интересных факта
В античных погребениях кукол иногда клали в руки детям, как символ загробной игры.
-
-
В Болгарии найдено "игрушечное" изделие бронзового века — фигурка головы аиста на треноге.
Исторический контекст
Каменный век — первые условные игрушки (фигурки животных, таблички).
II век н. э. — слоновые куклы в гробницах богатых римлян.
III-V вв. н. э. — терракотовые игрушки в городах Испании.
XX в. — раскопки в Альбасете, находка пяти шарнирных кукол.
2025 г. — публикация исследования о кукле из Торрепаредонеса.
