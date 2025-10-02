Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:38

На римской помойке нашли сокровище: как выглядела любимая игрушка античных детей

В Испании обнаружена шарнирная кукла из терракоты времён Римской империи

В Андалусии археологи сделали находку, которая переносит нас в мир детских игр античности. На территории памятника Торрепаредонес, в слое римской свалки, обнаружили редкую игрушку — шарнирную куклу из терракоты. По датировке, находка относится к III-V векам н. э.

Игрушки в древности

Археологические данные показывают: люди делали игрушки для детей с глубокой древности. Но далеко не всегда удаётся понять, предназначался ли предмет для игры или имел ритуальное значение. Так, на Пиренейском полуострове более 4,7 тысячи лет назад изготавливали каменные таблички с изображениями сов. Долгое время их считали культовыми символами, но новые интерпретации допускают, что это могли быть детские игрушки.

В греко-римском мире игрушки были распространены широко. Среди них особое место занимают куклы с подвижными частями тела.

Примеры античных кукол

  • В конце XIX века археологи нашли в гробнице молодой римлянки (II век н. э.) изысканную шарнирную куклу из слоновой кости высотой более 20 см.

  • В детском погребении в Альбасете (Испания) в середине XX века обнаружили сразу пять подобных кукол: четыре костяные и одну янтарную.

  • Подобные игрушки нередко встречаются именно в захоронениях детей, что связывает их как с играми, так и с погребальными обрядами.

Новая находка в Торрепаредонесе

Археолог Хосе Антонио Морена Лопес описал терракотовую куклу, найденную среди бытового мусора древнего города. Свалка сформировалась на месте римских терм, функционировавших в I-II веках. Позднее это пространство использовали для складирования отходов.

Среди фрагментов керамики, стекла, монет, костей животных и навоза нашли куклу высотой 23,5 см. Её ширина в области плеч и бёдер составляет 6,2-6,8 см. Голова не сохранилась, но видны крепления для подвижных частей тела. Вероятно, кукла изображала девочку или женщину.

Помимо неё, при раскопках колодца неподалёку нашли ещё три фрагмента схожих игрушек: ногу, стопу и неинформативный кусок корпуса.

Сравнение находок

Место находки Материал Дата Особенности
Торрепаредонес Терракота III-V вв. н. э. Кукла найдена на свалке, без погребального контекста
Альбасете Кость, янтарь Поздняя античность Пять кукол в детском захоронении
Римская гробница (Италия) Слоновая кость II в. н. э. Высокая художественная ценность

Шаг за шагом: как исследовали

  1. Расчистка культурного слоя римской свалки.

  2. Фиксация находки в её стратиграфическом контексте.

  3. Измерения и описание размеров куклы.

  4. Сравнение с аналогичными игрушками из погребений.

  5. Интерпретация находки как артефакта повседневной детской жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать все куклы исключительно погребальными предметами.

  • Последствие: упускается их значение в повседневных играх.

  • Альтернатива: учитывать контексты находок (свалка, колодец, жилище), где игрушки могли просто выбросить.

А что если…

А что если подобные куклы использовали не только девочки? Игрушки могли служить элементом обучения — например, имитацией взрослых фигур, их одежды или движения. Возможно, куклы помогали детям усваивать социальные роли.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Редкий пример игрушки вне погребального контекста Голова куклы не сохранилась
Терракота позволяет изучать массовые изделия Игрушка повреждена, сохранилась частично
Находка даёт данные о жизни детей в римских городах

Трудно определить, кому именно принадлежала кукла

FAQ

Из чего делали куклы в античности?
Из кости, слоновой кости, янтаря, дерева и терракоты.

Какой размер имели римские куклы?
Обычно 15-25 см, но встречались и более крупные.

Что лучше сохранилось — костяные или терракотовые игрушки?
Каменные и костяные дольше сохраняют форму, но терракотовые встречаются чаще как массовое изделие.

Мифы и правда

  • Миф: игрушки в античности были только у богатых.

  • Правда: терракотовые куклы делались массово и были доступны простым семьям.

  • Миф: все найденные игрушки — культовые предметы.

  • Правда: многие из них использовались в быту и попадали даже на свалки.

  • Миф: игрушки всегда изображали детей.

  • Правда: чаще куклы представляли взрослых женщин.

3 интересных факта

  1. В античных погребениях кукол иногда клали в руки детям, как символ загробной игры.

  2. Терракотовые фигурки часто изготавливались в формах, что позволяло делать десятки копий.

  3. В Болгарии найдено "игрушечное" изделие бронзового века — фигурка головы аиста на треноге.

Исторический контекст

Каменный век — первые условные игрушки (фигурки животных, таблички).

II век н. э. — слоновые куклы в гробницах богатых римлян.

III-V вв. н. э. — терракотовые игрушки в городах Испании.

XX в. — раскопки в Альбасете, находка пяти шарнирных кукол.

2025 г. — публикация исследования о кукле из Торрепаредонеса.

