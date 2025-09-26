Древнеримские дети играли в куклы, как современные модницы: археологи нашли доказательство
Археологи в Кордове (Испания) обнаружили необычную находку — фрагменты шарнирной терракотовой куклы римского периода. Эти хрупкие остатки, найденные в восточных банях античного города Торрепаредонес, стали редким свидетельством того, какими были детские игры почти две тысячи лет назад.
Что нашли археологи
В земле сохранился женский торс без головы и рук, а также отдельные фрагменты — правая нога, левая ступня и ещё одна конечность. Судя по отверстиям в плечах и бедре, детали крепились к телу с помощью проволоки или шнура. Значит, это была шарнирная кукла с подвижными частями, предшественница современных "модных" игрушек.
По расчётам археологов, целая фигурка имела около 23,5 см в высоту.
Почему находка уникальна
Игрушки римского периода в Испании встречаются редко. Известны примеры из Таррагоны, Сегобриги и Онтура, но каждая новая находка ценна.
"Это представляет большой интерес ввиду редкости этого типа изделий", — отметил археолог Хосе Антонио Морена Лопес.
Кукла из Торрепаредонеса пополняет небольшую коллекцию свидетельств детства в римской Испании.
Символика и бытовой контекст
Куклу нашли не в гробнице, как это часто бывает, а на мусорной свалке, возникшей после того, как бани перестали работать во II веке н. э. Среди обломков керамики, стекла и костей игрушка потеряла ценность и превратилась в бытовой мусор. Именно это и позволило ей сохраниться до наших дней.
Рядом с куклой нашли ещё одну "игрушку" — миниатюрную театральную маску, вероятно использовавшуюся детьми в ролевых играх.
Другие известные куклы
-
Креперея Трифена (Рим) - кукла из слоновой кости II века н. э. с суставами, скреплёнными костяными штифтами.
-
Таррагона (Испания) - изящная кукла из слоновой кости с двойным сочленением, найденная в саркофаге девочки IV века.
-
Онтур (Испания) - пять кукол (четыре костяные и одна янтарная) из некрополя IV-V вв., помещённые в детскую гробницу вместе с миниатюрными предметами.
Все эти примеры указывают на то, что куклы нередко сопровождали детей и после смерти, будучи частью погребального инвентаря.
Сравнение находок
|Место
|Материал
|Дата
|Особенности
|Торрепаредонес
|Терракота
|III-V вв.
|Кукла на свалке, подвижные суставы
|Таррагона
|Слоновая кость
|IV в.
|Кукла в саркофаге девочки
|Онтур
|Кость, янтарь
|IV-V вв.
|5 кукол в гробнице детей
|Рим (Трифена)
|Слоновая кость
|II в.
|Кукла с полным набором шарниров
Как устроена кукла из Торрепаредонеса
-
два отверстия в плечах для крепления рук;
-
отверстия в бёдрах для ног;
-
дополнительное отверстие в животе — возможно, для устойчивости;
-
ещё одно отверстие в ягодице, вероятно, для фиксации в вертикальном положении.
Такая конструкция позволяла кукле двигаться и, возможно, даже "сидеть" или "стоять" при поддержке.
Игрушки в античности
Римские дети играли куклами, тележками на колёсах, фигурками животных и воинов, мячами, костями, обручами и даже воздушными змеями. Девочкам чаще дарили кукол, отражавших будущую роль в семье, но многие игры были универсальными.
Материалы варьировались: слоновая кость, кость, янтарь, дерево и, чаще всего, терракота. Именно последние лучше сохранились.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать мелкие артефакты ритуальными объектами.
→ Последствие: упускается ценность игрушек.
→ Альтернатива: рассматривать их как часть детской культуры.
-
Ошибка: игнорировать мусорные слои при раскопках.
→ Последствие: недооценка бытовой истории.
→ Альтернатива: изучать бытовой контекст наравне с погребальным.
-
Ошибка: интерпретировать все сочленённые детали как куклы.
→ Последствие: ошибки в классификации.
→ Альтернатива: различать игрушки и ритуальные тинтиннабул.
А что если…
А что если именно через такие находки археологи смогут точнее восстановить жизнь детей в античных городах? Игрушки становятся "голосом" тех, кто редко представлен в письменных источниках.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Редкое материальное свидетельство детства
|Кукла сильно повреждена
|Дает представление о жизни провинциального города
|Отсутствие головы и рук усложняет реконструкцию
|Обогащает коллекцию римских игрушек Испании
|Находка вне погребального контекста — меньше информации о владельце
FAQ
Сколько лет кукле?
Она датируется III-V вв. н. э.
Почему её нашли в банях?
После заброшенности здание использовали как свалку.
Что особенного в конструкции?
Это шарнирная кукла с подвижными конечностями, редкость для римской Испании.
Мифы и правда
-
Миф: дети античности не имели игрушек.
Правда: находки кукол, костей, масок доказывают обратное.
-
Миф: игрушки не имели значения в археологии.
Правда: они помогают понять социальную и культурную жизнь.
-
Миф: все куклы делались из дорогих материалов.
Правда: терракота была самым доступным и распространённым материалом.
3 интересных факта
-
Миниатюрная маска, найденная рядом, тоже могла быть детской игрушкой.
-
В Кордове ранее находили лишь голову куклы и одну шарнирную ногу.
-
Торрепаредонес был городом римской Бетики, исчезнувшим в поздней античности.
Исторический контекст
I в. н. э. — строительство восточных бань.
Конец II в. — запустение комплекса.
III-V вв. — использование бань как свалки, куда попала кукла.
XXI в. — раскопки, возвращающие миру "голос" детей Римской Испании.
