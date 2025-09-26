Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:21

Древнеримские дети играли в куклы, как современные модницы: археологи нашли доказательство

В Испании нашли редкую шарнирную куклу римского периода

Археологи в Кордове (Испания) обнаружили необычную находку — фрагменты шарнирной терракотовой куклы римского периода. Эти хрупкие остатки, найденные в восточных банях античного города Торрепаредонес, стали редким свидетельством того, какими были детские игры почти две тысячи лет назад.

Что нашли археологи

В земле сохранился женский торс без головы и рук, а также отдельные фрагменты — правая нога, левая ступня и ещё одна конечность. Судя по отверстиям в плечах и бедре, детали крепились к телу с помощью проволоки или шнура. Значит, это была шарнирная кукла с подвижными частями, предшественница современных "модных" игрушек.

По расчётам археологов, целая фигурка имела около 23,5 см в высоту.

Почему находка уникальна

Игрушки римского периода в Испании встречаются редко. Известны примеры из Таррагоны, Сегобриги и Онтура, но каждая новая находка ценна.

"Это представляет большой интерес ввиду редкости этого типа изделий", — отметил археолог Хосе Антонио Морена Лопес.

Кукла из Торрепаредонеса пополняет небольшую коллекцию свидетельств детства в римской Испании.

Символика и бытовой контекст

Куклу нашли не в гробнице, как это часто бывает, а на мусорной свалке, возникшей после того, как бани перестали работать во II веке н. э. Среди обломков керамики, стекла и костей игрушка потеряла ценность и превратилась в бытовой мусор. Именно это и позволило ей сохраниться до наших дней.

Рядом с куклой нашли ещё одну "игрушку" — миниатюрную театральную маску, вероятно использовавшуюся детьми в ролевых играх.

Другие известные куклы

  • Креперея Трифена (Рим) - кукла из слоновой кости II века н. э. с суставами, скреплёнными костяными штифтами.

  • Таррагона (Испания) - изящная кукла из слоновой кости с двойным сочленением, найденная в саркофаге девочки IV века.

  • Онтур (Испания) - пять кукол (четыре костяные и одна янтарная) из некрополя IV-V вв., помещённые в детскую гробницу вместе с миниатюрными предметами.

Все эти примеры указывают на то, что куклы нередко сопровождали детей и после смерти, будучи частью погребального инвентаря.

Сравнение находок

Место Материал Дата Особенности
Торрепаредонес Терракота III-V вв. Кукла на свалке, подвижные суставы
Таррагона Слоновая кость IV в. Кукла в саркофаге девочки
Онтур Кость, янтарь IV-V вв. 5 кукол в гробнице детей
Рим (Трифена) Слоновая кость II в. Кукла с полным набором шарниров

Как устроена кукла из Торрепаредонеса

  • два отверстия в плечах для крепления рук;

  • отверстия в бёдрах для ног;

  • дополнительное отверстие в животе — возможно, для устойчивости;

  • ещё одно отверстие в ягодице, вероятно, для фиксации в вертикальном положении.

Такая конструкция позволяла кукле двигаться и, возможно, даже "сидеть" или "стоять" при поддержке.

Игрушки в античности

Римские дети играли куклами, тележками на колёсах, фигурками животных и воинов, мячами, костями, обручами и даже воздушными змеями. Девочкам чаще дарили кукол, отражавших будущую роль в семье, но многие игры были универсальными.

Материалы варьировались: слоновая кость, кость, янтарь, дерево и, чаще всего, терракота. Именно последние лучше сохранились.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать мелкие артефакты ритуальными объектами.
    → Последствие: упускается ценность игрушек.
    → Альтернатива: рассматривать их как часть детской культуры.

  • Ошибка: игнорировать мусорные слои при раскопках.
    → Последствие: недооценка бытовой истории.
    → Альтернатива: изучать бытовой контекст наравне с погребальным.

  • Ошибка: интерпретировать все сочленённые детали как куклы.
    → Последствие: ошибки в классификации.
    → Альтернатива: различать игрушки и ритуальные тинтиннабул.

А что если…

А что если именно через такие находки археологи смогут точнее восстановить жизнь детей в античных городах? Игрушки становятся "голосом" тех, кто редко представлен в письменных источниках.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Редкое материальное свидетельство детства Кукла сильно повреждена
Дает представление о жизни провинциального города Отсутствие головы и рук усложняет реконструкцию
Обогащает коллекцию римских игрушек Испании Находка вне погребального контекста — меньше информации о владельце

FAQ

Сколько лет кукле?
Она датируется III-V вв. н. э.

Почему её нашли в банях?
После заброшенности здание использовали как свалку.

Что особенного в конструкции?
Это шарнирная кукла с подвижными конечностями, редкость для римской Испании.

Мифы и правда

  • Миф: дети античности не имели игрушек.
    Правда: находки кукол, костей, масок доказывают обратное.

  • Миф: игрушки не имели значения в археологии.
    Правда: они помогают понять социальную и культурную жизнь.

  • Миф: все куклы делались из дорогих материалов.
    Правда: терракота была самым доступным и распространённым материалом.

3 интересных факта

  1. Миниатюрная маска, найденная рядом, тоже могла быть детской игрушкой.

  2. В Кордове ранее находили лишь голову куклы и одну шарнирную ногу.

  3. Торрепаредонес был городом римской Бетики, исчезнувшим в поздней античности.

Исторический контекст

I в. н. э. — строительство восточных бань.

Конец II в. — запустение комплекса.

III-V вв. — использование бань как свалки, куда попала кукла.

XXI в. — раскопки, возвращающие миру "голос" детей Римской Испании.

