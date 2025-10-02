Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археолог в древнем поселении
Археолог в древнем поселении
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:41

Древний мегаполис в Италии: археологи нашли город, который жил по своим правилам

В Чивита-ди-Тарквиния найдены доказательства существования богатого римского центра

Археология снова переписывает учебники. В Чивита-ди-Тарквиния, на земле древней Этрурии, систематические раскопки раскрывают неизвестные страницы истории. До недавнего времени Тарквиния воспринималась в первую очередь как символ этрусского величия. Однако новые находки доказывают: в Римскую эпоху город не только не пришёл в упадок, но превратился в значительный центр с развитой инфраструктурой и богатой социальной жизнью.

Кто ведёт раскопки

Работы проходят под руководством международной команды археологов. Руководят проектом профессор Хосеп Бенедито из Университета Вероны и профессор Джулия Баратта из Университета Мачераты. Экспедиция поддерживается Залом средиземноморской археологии UJI, муниципалитетом Тарквинии и ассоциацией Archeotuscia.

"Мы постепенно восстанавливаем образ римской Тарквинии — города крупного масштаба и сложной структуры", — подчеркнул археолог Хосеп Бенедито.

В раскопках участвуют студенты из университетов Италии и США, что придаёт проекту международный характер.

Как выглядел город

Раскопанные структуры показывают, что римская Тарквиния занимала около 160 гектаров и была окружена стенами. Масштаб впечатляет: такие размеры указывают на значительное население и стратегическую роль города.

Главная работа сосредоточена на районе у храма Ара делла Регина. Здесь исследователи выявили дороги с мощением, сравнимым по качеству с улицами Помпей. Дорожные артерии задавали структуру города, вокруг них располагались площади, общественные зоны и торговые кварталы.

Частная жизнь и роскошь

Одни из самых ценных находок связаны с домусами — резиденциями знатных горожан. Настенные росписи, мозаики, колонны и капители свидетельствуют о высоком уровне достатка. Эти дома демонстрируют, что Тарквиния была не просто провинциальным центром, а городом, где жили влиятельные и состоятельные семьи, тесно вовлечённые в экономическую жизнь Средиземноморья.

Сравнение: этрусская и римская Тарквиния

Период Основные черты Археологические свидетельства
Этрусский Религиозный и культурный центр, развитое искусство Храм Ара делла Регина, некрополи
Римский Крупный урбанистический центр, торговые связи, общественные здания Дороги, площади, домусы с мозаиками, колонны
Поздняя античность Адаптация к изменениям, длительное существование до Средневековья Материалы разных эпох в стратиграфии

Методика: от геофизики к раскопкам

Современные технологии сыграли решающую роль. Ещё до начала раскопок проводились геомагнитные исследования Веронского университета. Они действуют как своеобразный "рентген" почвы, выявляя планировку города. Теперь стратиграфические раскопки подтверждают эти данные, открывая улицы, площади и здания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что Тарквиния после Рима утратила значение.
    Последствие: упрощённая картина истории региона.
    Альтернатива: анализ стратиграфии показывает длительное развитие вплоть до раннего Средневековья.

  • Ошибка: игнорировать частную архитектуру.
    Последствие: недооценка уровня жизни горожан.
    Альтернатива: исследование домусов, мозаик и колонн.

  • Ошибка: концентрироваться только на этрусской фазе.
    Последствие: искажение исторической памяти.
    Альтернатива: рассматривать Тарквинию как многослойный город.

А что если…

Что если подобные находки будут сделаны и в других этрусских центрах? Это позволит увидеть, что многие города не просто "исчезли" после завоевания Римом, а продолжали активно развиваться в новых условиях.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает существование римской Тарквинии как крупного центра Город пока изучен лишь частично
Дает новые данные об экономике и социальной жизни Трудоёмкость раскопок, ограниченные площади исследований
Расширяет историческую картину региона Интерпретация функций некоторых пространств ещё не ясна

FAQ

Сколько гектаров занимала римская Тарквиния?
Около 160 гектаров, что говорит о её масштабе.

Какие находки указывают на богатство жителей?
Домусы с мозаиками, фресками и архитектурным декором.

Как датируются раскопанные объекты?
От Римской республики до поздней античности.

Мифы и правда

  • Миф: Тарквиния исчезла после падения этрусской цивилизации.
    Правда: она стала крупным римским городом.

  • Миф: город имел только сакральное значение.
    Правда: найдено множество свидетельств активной торговли и экономики.

  • Миф: этрусская фаза важнее римской.
    Правда: обе эпохи были значимыми, и вместе они создают полную картину.

Три интересных факта

  1. Планировка улиц Тарквинии сопоставима с Помпеями.

  2. Раскопки показывают, что город жил и в раннем Средневековье.

  3. В раскопках участвуют студенты из США и Италии, превращая проект в образовательную платформу.

Исторический контекст

VII-IV вв. до н. э. — расцвет этрусской Тарквинии.

IV в. до н. э. — включение в сферу влияния Рима.

I в. до н. э. — IV в. н. э. — расцвет римской Тарквинии.

V-VII вв. — жизнь города продолжается в поздней античности и раннем Средневековье.

