Всего три в мире: редчайшая римская шляпа нашла новый дом в Англии

Представьте себе: всего три шляпы подобного рода сохранились во всём мире, и одна из них только что обрела новую жизнь. Речь идёт о войлочном головном уборе римского солдата, которому почти две тысячи лет. После бережной реставрации этот редчайший артефакт можно увидеть в Музее Болтона, Англия.

Римская находка в Египте

Уникальная шляпа датируется примерно 200 годом нашей эры. Её обнаружили в Египте — регионе, который после гибели Клеопатры и падения независимости страны в 30 году до н. э. оказался под властью Рима. Именно тогда начался приток римских солдат, и этот войлочный головной убор был сшит для одного из них. Плотный материал прекрасно защищал от палящего солнца и песчаных бурь, неизбежных в пустынном климате.

Сегодня такие экземпляры можно пересчитать по пальцам: кроме Болтона, подобные артефакты хранятся только в Манчестере и Флоренции.

Путь в музей

Шляпа попала в Англию более века назад. В 1911 году её подарил Чедвикскому музею в Болтоне известный археолог Уильям Мэтью Флиндерс Питри, один из главных исследователей Египта конца XIX — начала XX века. Позже экспонат передали в Музей Болтона, где он и хранился долгие годы.

Однако время не пощадило древний войлок: за сто лет хранения предмет оказался сплющен, а моль выела значительные фрагменты ткани. Когда реставраторы впервые извлекли находку из коробки, перед ними был лишь хрупкий и деформированный кусок истории.

Как оживает история

"В результате повреждения молью некоторых участков фетра не хватало, но благодаря поддержке и стабилизации этих участков с помощью аналогичной ткани, окрашенной вручную, была восстановлена первоначальная форма шляпы. Внезапно плоский, хрупкий предмет в коробке ожил. Эта шляпа была создана для того, чтобы ее носили, но было бы здорово, если бы она могла рассказать нам, кто ее сделал и носил", — рассказала реставратор Джеки Хайман.

Благодаря кропотливой работе удалось вернуть головному убору его объём и облик. Теперь он выглядит так, словно ещё недавно защищал солдата в египетских песках.

Значение находки

Исследователи подчеркивают: органическая одежда — редкость среди археологических находок. Ткани и войлок почти никогда не доживают до наших дней. Поэтому реставрированная шляпа становится ценнейшим источником знаний о повседневности римлян. Она позволяет лучше понять, как солдаты адаптировались к жизни на окраинах империи, какие материалы использовали и каким образом смешивались римские и местные традиции.

Сейчас уникальный экспонат встречает посетителей у входа в египетские галереи Музея Болтона. В сентябре его переместят в постоянную экспозицию.