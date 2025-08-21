Если бы она могла говорить: реставраторы оживили уникальный головной убор времён Клеопатры

В Музее Болтона (Англия) после более чем 100 лет хранения была отреставрирована и выставлена редчайшая деталь повседневной жизни римского солдата — войлочная шляпа, носившаяся в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Эта находка представляет собой уникальный артефакт.

Это один из всего трех известных в мире сохранившихся экземпляров такого типа головных уборов, что делает находку еще более ценной. Эта шляпа является редкостью.

Головной убор датируется периодом после смерти Клеопатры в 30 г. до н. э., когда Египет перешел под власть Рима, что имеет важное значение. Этот период был значимым в истории.

Предполагаемый владелец: римский военнослужащий

Вероятнее всего, шляпа принадлежала военнослужащему, что позволяет лучше понять быт римских солдат. Это дает важную информацию.

Шляпа была сделана из плотного войлока — материала, который хорошо держит форму, защищает от солнца и ветра, но крайне редко сохраняется две тысячи лет из-за естественного распада органики. Это уникальный материал.

Когда предмет впервые за столетие достали из коробки, он оказался сплющенным и сильно изъеден молью. Это требовало тщательной реставрации.

"Деликатная реставрация была крайне важна из-за хрупкости артефакта, — пояснила консерватор Жаки Хайман, что подчеркивает важность процесса. Ее слова показывают ее отношение к работе.

Поврежденные участки аккуратно укрепили вручную окрашенной тканью, что позволило сохранить исходную форму шляпы. Это является важным аспектом реставрации.

"Эта шляпа была сделана для ношения, но если бы только она могла говорить и рассказать, кто ее сделал и кто ее носил", — добавила Хайман, что показывает важность находки для понимания истории.

Форма шляпы: адаптация к климату

По форме она близка к римским головным уборам около 200 г. н. э., но, по мнению сотрудников музея, могла быть адаптирована под египетский климат — более глубокие поля и плотный войлок для защиты от солнца и песка, что является важным моментом.

Обычно римляне ходили с непокрытой головой; простые классы и освобожденные рабы носили войлочный колпак pileus — простой "черепной" колпак округлой формы. Римляне носили разные виды головных уборов.

Экспонат из Болтона демонстрирует практическую вариацию этой традиции в провинциальных условиях армии, что является важным аспектом. Это говорит о адаптации к условиям.

Шляпу уже можно увидеть у входа в египетские галереи Музея Болтона; в сентябре она переедет в постоянную экспозицию, что позволит всем желающим увидеть этот артефакт. Это является важным.

"Это невероятный момент для нашего музея — показать такой редкий и хорошо сохранившийся предмет из Древнего Египта", — отметил член кабинета по культуре Надим Аюб, что подчеркивает значимость находки.

По словам исследователей предметы одежды из органических материалов крайне редко доживают до наших дней, поэтому каждая находка такого уровня дает точные подсказки о реальной жизни римлян на окраинах империи — их быте, защите от климата и смешении римских и местных традиций, что позволяет понять многие аспекты.

Интересные факты о Древнем Риме:

Римская империя существовала более 1000 лет.

Римляне построили сеть дорог, которая охватывала всю империю.

Римские гладиаторы сражались на аренах для развлечения публики.

Войлочная шляпа римского солдата, обнаруженная в Музее Болтона, является уникальным артефактом, который позволяет по-новому взглянуть на повседневную жизнь римлян в Древнем Египте. Реставрация и выставка этого предмета — важное событие для науки и культуры.