Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:25

Древний корабль-призрак: как римское судно сохранило груз оливок спустя века

В Хорватии нашли хорошо сохранившийся римский торговый корабль с грузом оливок

Иногда море хранит удивительные тайны, и одна из них раскрылась в Хорватии. В заливе Барбир, недалеко от города Сукосан, археологи обнаружили отлично сохранившийся римский корабль возрастом почти две тысячи лет. Его длина составляла около 12,5 метров, и, что особенно важно, уцелели многие элементы надстройки, что крайне редко встречается при раскопках древних судов.

Как нашли корабль

Останки были впервые замечены в 2021 году во время исследования гавани римского времени. Подводная экспедиция Международного центра подводной археологии в Задаре работала в районе, известном по древним поселениям и торговым связям. Тогда археологи обратили внимание на кусок дерева с железным гвоздём.

"Мы наткнулись на кусок дерева с железным гвоздём, что навело на мысль, что поблизости может быть что-то более значимое… После четырёх с половиной лет исследований этот последний сезон позволил нам обнаружить весь корабль", — рассказал директор Международного центра подводной археологии в Задаре Младен Пешич.

За несколько лет работы специалистам удалось очистить и задокументировать всю конструкцию. Оказалось, что судно затонуло на небольшой глубине, а слой песка надёжно законсервировал его до наших дней.

Что перевозило судно

На месте крушения обнаружили сотни оливковых косточек. Это подтверждает, что корабль был грузовым и использовался для перевозки оливок, скорее всего, из близлежащего сельскохозяйственного поместья. В античности такие суда играли ключевую роль в снабжении прибрежных городов.

"Это очень точный и устойчивый тип конструкции судна, способный перевозить тяжёлые грузы и плавать на средние и дальние расстояния", — пояснил владелец компании NavArchos, занимающейся подводной археологией, Антон Дивич.

Сравнение: суда античности

Тип судна Основное назначение Особенности
Грузовые римские суда Перевозка продуктов (оливки, вино, зерно) Вместительные, с прочной обшивкой
Галеры Военные действия, патрули Оснащались веслами и парусами
Рыбацкие лодки Ловля рыбы, прибрежная торговля Лёгкие, манёвренные

Как сохранили находку

Извлечь корабль невозможно: слишком высоки риски повреждений и огромные расходы. Поэтому археологи приняли решение о его повторном "погребении". Судно будет укрыто геотекстилем и засыпано песком — так же, как оно сохранялось веками. Перед этим специалисты сделали тысячи фотографий, чтобы построить точную фотограмметрическую 3D-модель. Кроме того, будет создана реконструкция в масштабе 1:10.

Советы шаг за шагом: что делают археологи

  1. Находят первые артефакты (например, дерево с гвоздём).

  2. Расширяют зону раскопок и очищают находку.

  3. Документируют каждый элемент конструкции.

  4. Создают фотограмметрические модели для анализа.

  5. Консервируют и защищают объект от разрушений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться извлечь корабль целиком.

  • Последствие: риск разрушить уникальный объект.

  • Альтернатива: законсервировать его на месте и изучить с помощью цифровых технологий.

  • Ошибка: оставить судно без защиты после раскопок.

  • Последствие: быстрое разрушение древесины.

  • Альтернатива: укрыть геотекстилем и песком для сохранения.

А что если…

А что если корабль всё же подняли бы на поверхность? Скорее всего, даже с современными методами консервации древесина быстро потеряла бы прочность, а судно рассыпалось. Поэтому решение о сохранении под водой выглядит самым разумным.

Плюсы и минусы сохранения под водой

Подход Плюсы Минусы
Консервация на месте Сохраняется целостность, минимальные затраты Недоступно для широкой публики
Извлечение Можно показать в музее Высокий риск повреждений, огромная стоимость

FAQ

Зачем создавать модель корабля?
Чтобы показать внешний вид и конструкцию, не подвергая риску оригинал.

Можно ли будет увидеть находку туристам?
В прямом виде — нет, но модель и цифровая реконструкция будут представлены в музеях.

Как долго судно может сохраняться под песком?
При правильной консервации — столетиями, без серьёзных повреждений.

Мифы и правда

  • Миф: все древние корабли, найденные под водой, поднимают на поверхность.
    Правда: чаще их консервируют на месте, чтобы не повредить.

  • Миф: римляне строили только военные галеры.
    Правда: значительную часть флота составляли грузовые суда для торговли.

Исторический контекст

  • I-II века н. э. — расцвет Римской империи, активная торговля в Адриатике.

  • Вдоль хорватского побережья существовали виллы и хозяйства, снабжавшие Рим оливками, вином и зерном.

  • Морская торговля была основой экономики региона.

3 интересных факта

Оливки были одним из главных экспортных продуктов Римской империи.

Фотограмметрия позволяет создавать точные 3D-модели даже из тысяч подводных снимков.

Подобные корабли могли преодолевать не только прибрежные, но и дальние маршруты — например, до Италии.

