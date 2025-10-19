Как римляне покорили галлов: археологи нашли доказательство в камне

На вершине французского Мон-Бёвра завершился очередной этап археологических исследований древнего галльского оппидума Бибракте. Венгерская экспедиция Будапештского университета имени Этвёша Лоранда (ELTE) под руководством профессора Ласло Борхи провела четыре недели на площадке, чтобы разгадать стратиграфические тайны античного города и точнее определить границы ключевых архитектурных комплексов эпохи Августа.

Раскопки на перекрёстке эпох

Бибракте — одно из самых известных кельтских поселений, центр племени эдуев, сыгравший важную роль в истории Галлии. Именно здесь, по мнению историков, Юлий Цезарь провёл зиму после покорения галльских племён. Сегодня это место является археологическим заповедником, где каждый сезон работает международная команда исследователей.

В августе венгерская миссия сосредоточилась на двух ключевых задачах:

Определение этапов строительства комплекса форум-базилика, возведённого незадолго до правления императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.); Уточнение местоположения древнего акведука, о котором впервые упоминали исследователи XIX века.

"Эта кампания позволила не только восстановить границы ключевого квартала, но и впервые соотнести несколько строительных фаз с конкретными историческими периодами", — отметил профессор Ласло Борха.

Сложная стратиграфия: археологическая головоломка

Одна из главных трудностей экспедиции — запутанная стратиграфия участка. На месте древнего города накладываются три античные строительные фазы, поверх которых лежат слои средневековых и поздних реконструкций. Это превращает каждый метр раскопа в сложный "археологический пазл", требующий ювелирной интерпретации.

Значительным достижением этого сезона стало удаление средневекового ограждения, разделявшего участок. После демонтажа археологам удалось соединить стены, ранее считавшиеся отдельными объектами, и доказать, что они относятся к единому комплексу.

Новые находки под древней мостовой

Особое внимание уделили южной части раскопок, где в 2023 году была открыта каменная мостовая. Исследователи предположили, что она принадлежит последнему этапу заселения оппидума. Стратиграфический разрез под этим мощением принес двойную находку:

набор подвижных материалов (в том числе керамику и монеты), по которым можно уточнить абсолютную датировку слоя;

слоя; остатки более ранних строительных конструкций, вероятно, предшествующей базилики, разобранной при перестройке города.

Северный сектор и открытие акведука

В северной половине участка археологи идентифицировали северную подпорную стену средней террасы, ключевой элемент для понимания внутренней топографии города. Это открытие помогло восстановить структуру улиц и ориентировку зданий.

Но самым ожидаемым результатом стало обнаружение фрагмента древнего акведука, пролегающего к северу от подпорной стены. Ранее его существование подтверждалось лишь косвенными документами, теперь же найденный участок позволил установить точное направление водопровода и предположить, каким образом в античный период снабжались водой жилые кварталы Бибракте.

"Найденный участок акведука — это ключ к пониманию инженерной логики древнего города", — подчеркнул профессор Борха.

Таблица "Сравнение"

Главные открытия кампании 2024 года

Объект Ранее известные данные Результаты нынешнего сезона Форум-базилика Частично локализован Уточнены границы и фазы строительства Акведук Только документальные упоминания Найден физический фрагмент Восточная периметральная стена Не определена Установлена и прослежена Северная подпорная стена Предполагалась гипотетически Подтверждена стратиграфически Мостовая Раскрыта в 2023 году Определена хронология и связь с нижними уровнями

Как проходила работа

Стратиграфическое картирование. Археологи создавали послойные 3D-модели раскопа. Микрораскопки. Каждый слой снимался вручную с точной фиксацией артефактов. Сравнительный анализ. Использовались данные предшествующих экспедиций XIX-XX веков. Датировка. Находки изучались методами радиоуглеродного анализа и типологии керамики. Консервация. Выявленные конструкции укреплялись и документировались для дальнейшего изучения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать каждое здание как изолированный объект.

Последствие: потеря понимания общей городской структуры.

Альтернатива: стратиграфическое сопоставление слоёв и интеграция архитектурных данных, что позволило увидеть единое развитие квартала.

А что если…

Что если найденный акведук был не просто техническим сооружением, а частью общественного комплекса форума и базилики? В этом случае он мог служить и декоративной, и символической функции, напоминая о римском влиянии на галльскую архитектуру. Новые исследования могут показать, что Бибракте стал одним из первых мест, где элементы римского градостроительства интегрировались в местные традиции.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Уточнение стратиграфии и архитектуры города Сложность интерпретации из-за многослойности Выявление акведука Ограниченный размер найденного участка Обнаружение ранней базилики Разрушения, вызванные поздними постройками Возможность цифровой реконструкции Необходимость дополнительных сезонов раскопок

FAQ

— Где находится оппидум Бибракте?

Он расположен в горах Морван, на юго-востоке Франции, и считается одним из крупнейших центров кельтской цивилизации.

— Почему проект курирует венгерская команда?

Будапештский университет ELTE является партнёром международной программы Бибракте-Мон-Бёвр, в рамках которой разные страны исследуют различные сектора города.

— Что планируют делать дальше?

В следующем сезоне археологи расширят раскопки на юг, запад и восток, чтобы проследить связь между зданиями эпохи Августа и более ранними постройками поздней республики.

Мифы и правда

Миф 1: Бибракте — чисто римский город.

Правда: Первоначально это галльское укрепление, которое позже переняло элементы римской архитектуры.

Миф 2: Все слои оппидума хорошо сохранились.

Правда: Из-за многочисленных перестроек и эрозии многие уровни разрушены или перемешаны.

Миф 3: Акведуки строили только римляне.

Правда: Галлы также имели инженерные системы водоснабжения, адаптированные к местным условиям.

Исторический контекст

Эпоха Августа стала временем активной урбанизации Галлии. Бибракте превратился из кельтского оппидума в город, сочетающий местные и римские традиции. Форумы, базилики и акведуки стали символами новой городской культуры. Исследования ELTE позволяют буквально "читать" этот процесс по слоям земли, соединяя эпохи и народы.