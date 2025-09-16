Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:11

Загадка римской маски: почему эта лампа удивляет археологов и коллекционеров

Римская масляная лампа в форме театральной маски найдена в Кёйке

В небольшом нидерландском городке Кёйк археологи наткнулись на невероятную находку: римскую масляную лампу в форме театральной маски, которая относится ко II веку нашей эры. Эта вещь сохранилась так хорошо, что кажется, будто она только что сошла с рук древнего мастера. Представьте выразительное лицо сатира, украшенное растениями и локонами — такой светильник мог освещать вечерние беседы или ритуалы в древнем поселении Сеуклум, где театр и быт переплетались в одном предмете.

Детали уникальной находки

Лампа поражает своим дизайном. Глаза широко распахнуты, рот в форме раковины гребешка служит заливным отверстием. На лбу вырастает огромный лист аканта, словно причудливый убор, а бока лица обрамлены локонами и, возможно, крошечными ушками зверя. Нос и брови подчеркивают сатирический характер, а под ртом — рифленое "горлышко", которое сужается и расширяется вокруг фитильного отверстия. Такой рельеф демонстрирует мастерство гончаров, совмещавших функцию и декор. В римском мире подобные лампы часто клали в могилы, символизируя свет в загробной жизни. Эта модель выделяется тем, что маска — не просто рельеф, а сама форма предмета, полностью интегрированная.

Исторический контекст театральных масок

Театральные маски, взятые из греческого театра, стали символом в римской культуре. Они украшали здания, надгробия и бытовые вещи, включая лампы. Лампы с масками символизировали путь души, особенно в погребениях. Во II веке такие предметы производили в мастерских Галлии и Италии, используя глину с железом для глазури. Эта находка из Кёйка — пример редкого искусства, где декор слит с формой. Исторически маски эволюционировали: от простых комедийных в Греции до сложных в римских постановках, влияя на декоративное искусство.

Раскопки в Кёйке

Лампа найдена на крупнейшем римском кладбище Северного Брабанта. Раскопано лишь 15% территории, но уже открыто 85 могил с артефактами: кувшины, тарелки, бутылки, украшения. Красные тарелки — это terra sigillata, глазурованная керамика из Галлии, белые — германские. Земля усеяна ямами от кремаций, с черными пятнами и черепками от взорвавшихся сосудов. Во время обряда скорбящие бросали подношения в огонь, что указывает на богатые ритуалы. Город Кёйк был римским Сеуклумом, с доступом к импорту из империи.

Плюсы и минусы коллекционирования римских артефактов

Плюсы Минусы
Редкость и ценность: могут стать инвестицией, с ростом цены на аукционах, как у Christie's, идеально для коллекционеров антиквариата. Высокая стоимость: от 500 евро за простую модель до тысяч за уникальную, что ограничивает доступ.
Эстетика: добавляют шарм в интерьер, например, на полку с книгами по истории или в витрину для коллекционных предметов. Риск подделок: рынок полон копий, требующих экспертизы, что может привести к обману.
Образовательная роль: помогают изучать римскую культуру, полезно для энтузиастов или преподавателей археологии. Хранение: нуждаются в защите от света и влажности, требуют специальных витрин или шкафов для антиквариата.
Экологичность: поддерживают наследие, снижая спрос на массовое производство реплик. Транспорт: хрупкие, могут повредиться без страховки для коллекционных предметов.

Сравнение типов римских масляных ламп

Тип лампы Описание Особенности Применение
Рельефные с масками Маски вырезаны на диске вокруг отверстия. Простота, серийное производство. Повседневный свет, символика в могилах.
Интегрированные маски Маска — форма самой лампы, как в Кёйке. Богатый декор, уникальность. Коллекции, музеи.
С актёрами Фигуры актёров с масками. Драматический рельеф. Декор в домах или храмах.
Фигурные В форме животных или богов. Мифологический акцент. Ритуалы, подарки.

Советы шаг за шагом: как начать коллекционировать римские артефакты

  1. Изучите основы: прочитайте "Римские лампы" Джона Хэйеса или курсы на Coursera по античной археологии, чтобы отличать эпохи.
  2. Выберите фокус: сосредоточьтесь на лампах, просматривая каталоги Bonhams или Sotheby's для подлинников.
  3. Проверьте подлинность: используйте лаборатории для анализа глины, например, в Рейксмюсеум Амстердама.
  4. Подготовьте хранение: купите витрину вроде KIVIK от IKEA, адаптированную для антиквариата.
  5. Расширьте: добавьте реплики terra sigillata с Etsy для сравнения и обучения.

Мифы и правда о римских масляных лампах

  • Миф: все лампы были простыми без декора.
  • Правда: многие имели сложные узоры, как эта маска, отражая богатство культуры.

FAQ

Как выбрать подлинную римскую лампу?

Ищите сертификаты от экспертов, анализируйте глину и декор в лабораториях.

Сколько стоит такая лампа?

От 500 евро до нескольких тысяч, в зависимости от состояния и редкости.

Что лучше: купить на аукционе или в музее?

Аукцион даёт выбор, но музей обеспечивает происхождение.

Исторический контекст

  • II век н. э.: расцвет производства ламп в Галлии, с импортом в Нидерланды.
  • Греческое влияние: маски из театра стали мотивом в римском искусстве.
  • Кремации: ритуалы с подношениями, как в Кёйке, типичны для римских погребений.
  • Торговля: импорт керамики свидетельствует о связях империи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить подделку без проверки → Потеря денег и разочарование → Купить у проверенного дилера вроде Bonhams с экспертизой.

А что если…

А что если бы такая лампа освещала ваш дом? Она могла бы стать центром вечера с друзьями, напоминая о древних историях, или вдохновить на изучение театра. Представьте, как фитиль мерцает, отбрасывая тени маски на стены — идеально для коллекционеров антиквариата.

В заключение, вот три интересных факта: римские лампы часто делали из глины с добавками для прочности; маски сатиров символизировали веселье в театре; находки вроде этой помогают восстановить образ жизни в провинциях империи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гены устойчивости к антибиотикам найдены в ДНК из пещеры Инёню возрастом 5000 лет вчера в 23:27

Древняя ДНК раскрывает тёмные уголки медицины: гены устойчивости, о которых никто не подозревал

В глубинах пещеры Инёню, где спрятаны тайны тысячелетий, учёные нашли древнюю ДНК, обещающую перевернуть взгляды на медицину. Что скрывают эти открытия?

Читать полностью » Учёные: домашние животные стали крупнее диких из-за вмешательства человека в эволюцию вчера в 19:26

Секрет устойчивости: почему домашние виды растут, а дикие мельчают — и как это спасёт вашу ферму

Учёные раскрыли, как человек за тысячелетия изменил размеры животных: домашние стали крупнее, дикие — мельче. Что ждёт впереди?

Читать полностью » Римская стела кавалериста из Фуэнте-Энкалада обнаружена в археологическом погребе Испании вчера в 18:43

Римская стела из винного погреба: камень, который перевернул карту древних завоеваний

Узнайте, как древний камень из винного погреба раскрывает тайны римских войск в Испании. Эта находка меняет представление о прошлом, обещая неожиданные открытия.

Читать полностью » Раскопки в Египте выявили место производства меди в древности вчера в 18:27

Египетские пески хранят металлургический секрет: что скрывают руины, где плавилась медь фараонов

Этот текст раскрывает удивительные артефакты древней металлургии, найденные на Синае, и их роль в истории Египта.

Читать полностью » Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей вчера в 17:49

Пожилые и Паркинсон: контраст сезонов, где осень маскирует риски под маской безопасности

Исследование раскрывает, как время суток и сезонность влияют на риск падений у пожилых с болезнью Паркинсона, открывая новые пути профилактики.

Читать полностью » Контроль артериального давления у детей снижает риск сердечных заболеваний в будущем вчера в 17:16

Сердце предупреждает с детства: как одно измерение спасает жизнь

Одно измерение артериального давления в детстве способно предсказать риски серьёзных заболеваний во взрослом возрасте и помочь вовремя принять меры.

Читать полностью » Глазные капли на основе пилокарпина и диклофенака улучшают чтение у людей старше 50 лет вчера в 16:40

Очки уходят, а капли остаются: парадоксальный способ, когда возрастная дальнозоркость сдаётся

Учёные создали глазные капли, которые помогают людям старше 50 лет читать без очков — узнайте, как они работают и кому подходят.

Читать полностью » Зеленый чай и манкай улучшают здоровье мозга: данные клинических испытаний вчера в 16:07

Зеленый чай и манкай — неожиданные герои борьбы с возрастом, о которых молчат

Узнайте, как простые изменения в питании могут защитить ваш мозг от старения — исследование раскрывает удивительные секреты диеты с чаем и редким растением.

Читать полностью »

Новости
Еда

Куриные ножки в соево-медовом соусе получаются хрустящими
Спорт и фитнес

Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса
Культура и шоу-бизнес

В Париже из Национального музея естественной истории похитили золотые самородки на 600 тысяч евро
Дом

Специалисты по безопасности: отсутствие освещения у входа делает жильё уязвимым для взлома
Еда

Специалисты объяснили, что такое резистентный крахмал и чем он полезен для кишечника
Авто и мото

Алкотестер показал опьянение у трезвого водителя: параметры влияния по данным ГИБДД
Спорт и фитнес

Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела
Туризм

Турагентства не опасаются ухода клиентов из-за запуска WB Travel — обсуждение в ТурДоме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet