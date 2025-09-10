Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:10

Как находка в Германии помогает понять, что стояло за римскими походами на Верхний Рейн

Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии

Представьте: две тысячи лет назад в сердце Германии римские легионеры получали запасные гвозди для своих сандалий. А теперь археологи нашли доказательства этому. Что же именно обнаружили учёные на раскопках в Шрамберге-Вальдмёссингене?

Организаторы раскопок

Археологическая кампания прошла под эгидой Государственного управления по охране памятников (Landesamt für Denkmalpflege, LAD) при президенте правительства Штутгарта и кафедры провинциальной римской археологии Фрайбургского университета. Это совместный проект, объединивший экспертов и студентов.

В полевых работах, стартовавших 4 августа 2025 года, участвовали студенты из разных немецких вузов. Они практиковали современные методы раскопок. Но проект вышел за рамки обучения: более 1500 посетителей, в основном молодёжь, ежедневно наблюдали за работой. Лена Регец, исследователь из Фрайбургского университета и соруководитель раскопок, назвала это одним из самых продуктивных и захватывающих проектов в её карьере. Люди могли воочию увидеть, как история оживает.

Загадочное здание: от прошлого к настоящему

В центре внимания — большое каменное сооружение размером около 50 на 20 метров. Его частично раскопали ещё в 1896 году Имперская лимесная комиссия (Reichs-Limeskommission). Более века оно оставалось загадкой: невозможно было определить его функцию. Недавние исследования, хоть и ограниченные по масштабу, но точные, выявили два этапа строительства за 50 лет эксплуатации. Главное — следы металлообработки.

Самое убедительное доказательство — более сотни железных гвоздей длиной около 1,5 см. Они новые, не использованные, идеально подходят для подошв калиги — символических римских военных сандалий. Эти гвозди обеспечивали сцепление, прочность и защиту обуви легионеров.

Андреас Тиль из Лондонского института археологии и археологии (LAD) объяснил значение находки.

"Наличие такого количества гвоздей, будь то в результате их производства на месте или, по крайней мере, их масштабного хранения, полностью меняет функциональное толкование замка Вальдмёссинген," — сказал он.

По его мнению, в I веке н. э., при императоре Веспасиане (около 74 года), форт снабжал войска, двигавшиеся с Верхнего Рейна через Шварцвальд.

Логистика римской армии: почему гвозди были так важны?

Вот ключевые аспекты:

  • гвозди часто выпадали во время маршей, требуя замены.
  • солдаты получали специальное ассигнование — "клавариум" — на покупку запасных.
  • такие находки помогают отслеживать маршруты легионов и границы сражений.
  • экспериментальные данные подтверждают: гвозди — ценный инструмент для понимания римской военной системы.

Открытие показывает, что здание было не просто мастерской, а частью системы снабжения. Отсюда материалы, включая гвозди, шли к форпостам, например, в соседний Ротвайль (древний Аре Флавиев). Это меняет взгляд на римскую оккупацию региона Верхнего Неккара в последней четверти I века н. э. Проект не только научный успех, но и образовательный прорыв: история ожила для тысяч людей.

