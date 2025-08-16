Фибула легионера: ключ к разгадке римской эпохи в Египте и её влияния на современность

Во время раскопок в древнем египетском порту Береника археологи нашли необычную бронзовую фибулу — застежку, которая, вероятно, принадлежала римскому солдату. Артефакт датируется серединой I века н. э. и относится к редкому типу Ауцисса, характерному для легионеров.

"Эта фибула могла быть для владельца памятной вещью — напоминанием о родине или месте службы", — предполагают исследователи.

Почему Береника так важна?

Основанный в III веке до н. э. при Птолемее II, порт Береника служил ключевым торговым узлом между Египтом, Африкой и Азией. После упадка в эллинистическую эпоху город возродился при римлянах и процветал до VI века.

Систематические раскопки здесь начались лишь в 1994 году, но уже принесли немало сенсаций: от кладбища домашних животных (в основном кошек) до импортных товаров из Индии.

Фибула Ауцисса — европейская редкость в Африке

Застежки этого типа массово встречаются в Европе, особенно в римских военных лагерях у Рейна. Но в Египте до сих пор была известна лишь одна такая находка, причем без точного происхождения.

"Следы ремонта на фибуле показывают, что владелец дорожил ею", — отмечают авторы исследования.

Ученые предполагают, что артефакт мог принадлежать легионеру, служившему в Беренике в период расцвета римской торговли. Это открытие подтверждает присутствие римских военных в регионе — ранее считавшееся крайне редким.

Находка в Беренике не просто редкий артефакт, а свидетельство связей между Римом и Египтом, которые до сих пор раскрывают новые страницы истории.