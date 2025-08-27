Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:59

Древние технологии под ногами: как римская баня меняет представление о цивилизации

Археологи нашли римскую баню в Турции: детали открытия

В 2023 году обычный фермер из деревни Салкая (провинция Элязыг) сделал удивительное открытие: копая яму для саженцев, он наткнулся на древнюю мозаику. Это положило начало масштабным раскопкам, организованным Министерством культуры и туризма Турции. Археологи обнаружили здесь остатки римских бань, возраст которых оценивается в 1700 лет.

Уникальная находка в Элязыге

Это первая римская баня, найденная в этом регионе. Её изучение позволило по-новому взглянуть на уровень развития римской инженерии и повседневную жизнь в Восточной Анатолии. Находка свидетельствует: здесь когда-то существовало не просто поселение, а процветающий городской центр.

Под полом бани археологи обнаружили suspensurae — сеть небольших колонн, которые поддерживали систему гипокауста. Это технология, позволявшая отапливать помещения почти два тысячелетия назад. Рядом с баней находилась печь, от которой горячий воздух циркулировал под полом и внутри стен, создавая идеальные условия для купания.

Руководитель раскопок Эмре Чайыр пояснил, что небольшие колонны, которые мы здесь видим, поддерживали систему гипокауста, которая обеспечивала подогрев пола и стен. Это одна из определяющих особенностей римской архитектуры, демонстрирующая передовые инженерные разработки того периода.

Римские бани — больше чем просто купальни

Бани в Римской империи были центрами общественной и культурной жизни. Здесь не только мылись, но и общались, вели переговоры, отдыхали. Обнаруженный комплекс подтверждает, насколько широко римское влияние распространялось в Анатолии, сочетая местные традиции с передовыми технологиями.

Раскопки продолжаются под руководством Элязыгского музея. Учёные надеются найти и другие сооружения, которые помогут восстановить полную картину жизни в этом регионе в римскую эпоху. После консервации баня станет важным объектом культурного туризма.

Усилия ученых направлены на сохранение этого культурного наследия и передачу его будущим поколениям. Баня с кальдарием и системой гипокауста — прямое свидетельство римской повседневной жизни и архитектурного мастерства.

Наследие, вдохновляющее modern-технологии

Система гипокауста стала прорывом в истории отопления. Римляне не изобрели её с нуля, но усовершенствовали и массово внедрили. Сегодня эта технология эко-архитекторов: в отличие от современных систем, гипокауст использовал дровяные печи и эффективно распределял тепло.

Открытие в Элязыге — это не просто ещё один археологический объект. Это напоминание о том, как древние инновации продолжают влиять на нашу жизнь. Римляне опередили своё время, и их наследие живо до сих пор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Gadget Hacks опубликовал список iPhone, которые получат обновление до iOS 26 сегодня в 14:12

iOS 26 принесла не только новые функции, но и чёрный список устройств: проверяйте свой

Узнайте, какие iPhone и iPad получат долгожданные обновления до iOS 26 и iPadOS 26, а какие останутся без новшеств в этом году. Проверьте совместимость ваших устройств заранее!

Читать полностью » Шансы столкновения с астероидом: насколько оправданы затраты на защиту Земли сегодня в 14:04

Один шанс на миллион: миф или реальность столкновения с астероидом – что говорят учёные

Узнайте реальную вероятность гибели от столкновения с астероидом в течение жизни. Сравнение рисков, оценка учёных и меры по защите Земли. Насколько велика угроза?

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет образования соляных отложений в Мёртвом море сегодня в 13:56

Мёртвое море как окно в прошлое Земли: соляные отложения расскажут о глобальных изменениях климата

Новое исследование проливает свет на процесс формирования соляных гигантов в Мёртвом море. Узнайте, как климат и температура влияют образование уникальных геологических структур.

Читать полностью » Как уменьшение льда в Антарктиде может вызвать глобальное потепление: позиции ученых сегодня в 12:56

Западный Антарктический ледяной щит: больший риск, чем вы думали — как это связано с вашей жизнью

Ученые бьют тревогу: Антарктида вступает в новую эпоху нестабильности с серьезными последствиями для всего мира. Узнайте, что вы можете сделать уже сегодня.

Читать полностью » Лазерное открытие: как новые технологии изменят наши представления об океанах сегодня в 11:56

Ученые зафиксировали невидимые воздушные потоки с помощью лазера — открытие, которое изменит климатические модели

Новое исследование с использованием лазерных технологий раскрывает секреты обмена энергии между атмосферой и океаном, улучшая климатические модели.

Читать полностью » Почему гимпи-гимпи является одним из самых опасных растений мира — невероятные факты сегодня в 10:56

Древний яд гимпи-гимпи: почему исследователи не могут объяснить его жгучую боль — удивительные открытия

Узнайте о гимпи-гимпи, растении с ужасными жалящими волосками, вызывающими длительные страдания — жгучая боль, новые открытия и традиционные методы лечения.

Читать полностью » ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения сегодня в 10:08

Пропавшие без вести: ДНК расскажет, что случилось с первыми жителями Альтиплано

Уникальная ДНК древних жителей Альтиплано проливает свет на их загадочное исчезновение. Генетический анализ раскрыл миграции и историю региона.

Читать полностью » Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества сегодня в 9:55

Искусственный интеллект и археи: как 12 000 пептидов даруют надежду на новые антибиотики

Исследования показывают уникальный потенциал архей в разработке новых антибиотиков. Искусственный интеллект помогает выявить тысячи перспективных пептидов для борьбы с устойчивыми бактериями.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru