Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:07

Секреты римских легионеров: как обувь может изменить представление о прошлом

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала

На севере Англии археологи сделали удивительное открытие: они нашли римскую обувь, размеры которой шокируют. Один из ботинок достигает 32 сантиметров в длину, что соответствует современному 48-49 размеру. Как такое могло случиться?

Раскопки у Адрианова вала

Исследования проходили у Адрианова вала, в районе форта Магна, где были обнаружены несколько пар кожаной обуви необычного размера. Уникальность находки объясняется болотистой почвой, которая благодаря низкому содержанию кислорода замедляет разложение органики. Это позволило сохранить ботинки в хорошем состоянии.

Археологи выдвинули несколько интересных гипотез о том, кому могла принадлежать эта обувь:

  • солдатам: Возможно, ботинки носили отборные солдаты, которые были выше среднего роста для своего времени.
  • выходцам из теплых регионов: Для людей из более теплых климатов такие размеры могли быть необходимыми для обеспечения тепла с помощью носок или повязок.
  • сирийским лучникам: Есть версия, что обувь принадлежала сирийским лучникам, служившим в Магне, для которых сырой и прохладный британский климат мог быть настоящим испытанием.
  • медицинская версия: Не исключено, что обувь предназначалась для людей с отеками или ранами, нуждающимися в большем объеме.

Новые горизонты для исследований

Хотя вопросы остаются, ученые уверены, что такие находки не ставят их в тупик. Напротив, они открывают новые возможности для дальнейших исследований. Это лишь одна из деталей, помогающих лучше понять эпоху Римской империи.

