Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:08

Сенсация в Румынии: клад раскрывает неизвестные страницы жизни римского общества

Клад римской знати: что поведают 40 монет и другие находки археологов

Археологи в Румынии сделали значительную находку — под руинами древнего города они обнаружили клад, принадлежавший знатной римской семье. Сокровища пролежали в земле многие века, сохранив память о роскоши и быте прошлого.

Что нашли археологи

По данным Национального института древностей Румынии, в составе клада оказалось более 40 монет, а также украшения, выполненные из драгоценных металлов. Судя по состоянию находки, предметы были спрятаны в деревянном сундуке, который пострадал во время пожара, но сохранил очертания.

"В том же слое были найдены многочисленные другие артефакты, надписи, керамические сосуды, предметы из бронзы, железа, стекла и камня", — информируют представители института.

Состояние находки

За время, проведённое в земле, монеты покрылись зелёно-коричневой патиной. Несмотря на окисление, они сохранили форму, а на некоторых экземплярах можно заметить следы золота. Украшения также дошли до наших дней в относительно хорошем состоянии и представляют ценность не только как артефакты, но и как свидетельства ремесленного мастерства римских мастеров.

Историческая ценность

Клад проливает свет на экономическую и культурную жизнь римской знати, обитавшей в этих землях. Найденные монеты позволяют определить торговые связи и политические процессы того времени, а украшения демонстрируют уровень развития ювелирного дела.

Кроме того, в том же археологическом слое обнаружены надписи, сосуды и предметы быта, что помогает восстановить более полную картину жизни древнего города. По мнению исследователей, подобные находки дают уникальную возможность изучать не только богатство отдельных семей, но и социальные связи римского общества.

Три интересных факта

  1. Монеты, покрытые патиной, для археологов ценнее блестящих: именно налёт подтверждает их подлинность и защищает металл от разрушения.
  2. В Древнем Риме сундуки с деньгами и украшениями часто прятали в стенах домов или закапывали в землю во времена войн и нашествий.
  3. Подобные клады нередко становятся источником информации о торговых маршрутах: по чеканке монет можно определить, из каких регионов они поступали.

