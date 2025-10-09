Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:20

Река-сокровищница: как мутная Рона выдала археологам клад, о котором мечтали все нумизматы

В реке Рона у Арля нашли клад из 847 римских монет III века

Мутная и стремительная Рона не впервые преподносит сюрпризы археологам. Но то, что произошло этим летом у берегов Арля, превзошло самые смелые ожидания. Из глубины почти двух тысячелетий река отдала свой новый секрет — клад из 847 римских монет, найденный в слое ила на месте затонувшего судна. Для учёных это не просто удача — настоящее чудо, которое продолжает переписывать историю древнего Арелата, как называли Арль во времена Рима.

Тайна, хранившаяся под водой

Исследовательская кампания проходила с конца августа по начало октября и стала одной из самых сложных за последние годы. В ней участвовали около пятнадцати специалистов — археологи, керамисты, реставраторы, топографы и фотографы. Работы координировались Департаментским музеем античности Арля при поддержке Национального центра научных исследований и морской археологической службы.

Сильное течение, нулевая видимость и холодная вода делали каждый спуск испытанием, но команда под руководством археолога и водолаза Давида Джауи справилась.

"Люди говорят о чуде Помпеи, но есть ещё и чудо Роны в Арле", — сказал археолог Давид Джауи.

Как разворачивалось открытие

Сначала дайверы нашли несколько десятков монет, затем ещё немного — казалось, что это просто случайные находки. Но середина сентября всё изменила: под слоем ила на глубине нескольких метров показалась плотная куча монет. Когда артефакты извлекли и подсчитали, оказалось — их 847 штук, и большинство датируется III веком нашей эры.

Особой гордостью археологов стала одна монета — сестерций императора Траяна, отчеканенный в 116 году. Такой артефакт имеет колоссальную историческую ценность, ведь он связывает эпоху расцвета империи с судьбой галльских провинций.

Где и как нашли клад

Монеты обнаружили прямо рядом с фрагментами древнего корабля. Под водой удалось зафиксировать элементы внутренней обшивки корпуса длиной до двадцати метров. Именно это позволило предположить, что клад принадлежал экипажу и затонул вместе с судном.

Анаэробная среда и толща ила создали идеальные условия для сохранности — монеты пролежали почти две тысячи лет без следов коррозии.

Версия учёных

По предварительной гипотезе, сокровища упали в реку случайно — возможно, при крушении судна. Ни контейнера, ни сундука поблизости не нашли, что усиливает версию случайной потери.

"Нам хотелось бы найти сосуд с этими монетами — сундук с сокровищами, как в кино", — отметил археолог Давид Джауи, добавив, что шансы малы, но надежда остаётся.

Что будет дальше

Дальнейшая работа — дело терпения и точности. Все 847 монет пройдут нумизматическое исследование: специалисты определят время чеканки, монетные дворы и изображения правителей. Затем начнётся этап реставрации и стабилизации, чтобы артефакты могли пережить встречу с воздухом.

По плану, новая коллекция будет представлена публике в стенах Департаментского музея Арля в течение ближайших двух лет.

Советы шаг за шагом: как проводят подводные раскопки

  1. Разведка. Определяют участок с помощью эхолота и подводного сканера.

  2. Картографирование. Составляют трёхмерную схему дна, фиксируя каждый объект.

  3. Извлечение. Водолазы используют мягкие водяные пылесосы и кисти.

  4. Консервация. Артефакты помещают в контейнеры с водой из реки.

  5. Анализ. В лаборатории применяют рентгенографию и 3D-сканирование для изучения состояния находок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: извлечь артефакты без стабилизации.
    Последствие: монеты быстро окислятся и разрушатся.
    Альтернатива: держать предметы в воде до начала реставрации.

  • Ошибка: игнорировать контекст находки.
    Последствие: теряется информация о происхождении клада.
    Альтернатива: документировать каждый слой и положение предметов.

А что если…

Если гипотеза подтвердится и клад действительно принадлежал экипажу, перед нами редкий пример затонувшего торгового судна Римской Галлии. Тогда монеты могут рассказать не только о торговле, но и о маршрутах поставок, уровнях зарплат и даже экономических кризисах империи.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Уникальная сохранность артефактов Сложные условия работы под водой
Возможность уточнить хронологию римской торговли Риск потери контекста при извлечении
Рост интереса к подводной археологии Высокая стоимость консервации и выставки

FAQ

Сколько весят найденные монеты?
Пока точный вес не объявлен, но, по оценкам, общий вес клада — около 15 килограммов.

Можно ли будет увидеть их в музее?
Да, после реставрации коллекция станет частью постоянной экспозиции музея античности Арля.

Почему именно Рона так богата артефактами?
В античности здесь был крупный речной порт — точка торговли между Средиземным морем и внутренними провинциями Галлии.

Мифы и правда

Миф: сокровище специально спрятали на дне.
Правда: археологи уверены, что это случайная потеря во время кораблекрушения.

Миф: все монеты одинаковые.
Правда: среди них есть разные номиналы, датировки и изображения императоров.

Миф: река полностью исследована.
Правда: Рона остаётся одной из самых малоизученных подводных археологических зон Европы.

Исторический контекст

Арль — древний Арелат — в III веке был важным центром торговли и военной логистики. Здесь располагалась колония ветеранов VI Ферратского легиона, а речной порт связывал Средиземноморье с внутренними областями Галлии.

Рона уже не раз подтверждала свою археологическую щедрость: в 2004 году нашли древний халанд — торговое судно, в 2007 году — бюст Цезаря, а в 2018-м — первую партию римских монет. Новый клад стал логическим продолжением этой череды открытий.

