Археологический детектив: как римские "гасильники" привели к открытию забытого ремесла

Новое исследование, опубликованное в журнале Saguntum, кардинально меняет устоявшиеся представления о назначении небольших бронзовых предметов, которые долгое время считались римскими "гасильниками для свечей".

Ученые из Университета Гранады Макарена Бустаманте Альварес и Андреа Менендес Менендес пришли к выводу, что эти артефакты на самом деле использовались в текстильном производстве, открывая новые горизонты в изучении повседневной жизни древних римлян. Это открытие подрывает основы музейных экспозиций и археологических раскопок, где эти предметы классифицировались как инструменты для гашения свечей или фитилей ламп.

Одной из самых загадочных проблем римской текстильной археологии является почти полное отсутствие веретён, которые были ключевым инструментом для прядения нитей. Исторические источники, подтверждающие, что прядение и ткачество играли важную роль в повседневной жизни римлян, особенно для женщин, часто упоминают эти занятия, а также подчеркивают их символическое значение в свадебных и погребальных обрядах.

Предположения ученых: веретена из дерева и металлические крюки

Исследователи предположили, что многие веретена могли быть изготовлены из дерева, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Однако они также выдвинули гипотезу о том, что металлические предметы, ранее классифицируемые как "гасильники для свечей", могли быть частью более сложных веретён, где крюк использовался для фиксации нити во время процесса прядения.

Важным подтверждением этой теории стала римская мозаика из виллы Ла Ольмеда (Паленсия), изображающая мифологическую сцену с женщиной, держащей веретено. На конце этого веретена виден крюк, который удивительно похож на те, что присутствуют на изучаемых артефактах.

"Мозаика Ла Ольмеды демонстрирует нам веретено с металлическим крюком, который идеально совпадает с формой исследуемых предметов", — поясняют авторы работы, подчеркивая связь искусства и ремесла.

Ученые разделили исследуемые предметы на три основные категории, основываясь на их конструкции:

Изделия с коническим гнездом, крюком и боковым стержнем (наиболее распространенные, обнаружены, например, в Аугуста-Эмерите, современной Мериде).

Простые крюки без гнезда, которые, вероятно, крепились к деревянной рукояти.

Северо-иберийский вариант с упрощенной конструкцией.

Эти артефакты были обнаружены в различных контекстах, от жилых помещений до погребальных комплексов и общественных зон, что указывает на их широкое применение в римском обществе.

Почему "гасильники”?: заблуждения и несоответствия

Заблуждение о том, что эти предметы использовались для гашения свечей, возникло из-за того, что похожие инструменты действительно применялись для гашения свечей в более поздние эпохи. Однако авторы исследования указывают на ряд несоответствий, которые ставят под сомнение эту версию.

Во-первых, размер римских "гасильников" был слишком мал для масляных ламп, которые были основным источником освещения в Древнем Риме. Во-вторых, нет четких свидетельств массового использования свечей в римский период. И наконец, крюк, присутствующий на артефактах, не имел бы смысла в гасильниках, но был крайне важен для работы веретена. Некоторые экземпляры даже ошибочно причисляли к медицинским инструментам, но и эта версия была отвергнута.

Работа Макарены Бустаманте Альварес и Андреа Менендес Менендес не только пересматривает назначение этих предметов, но и проливает свет на важный аспект римской повседневной жизни, который ранее оставался в тени. Открытие даёт новый импульс для изучения текстильного производства в древней Испании и показывает, как свежий взгляд может изменить восприятие артефактов, десятилетиями трактовавшихся неверно.

Интересные факты о Древнем Риме:

Римская империя просуществовала более тысячи лет.

Римляне построили обширную сеть дорог, которая соединяла различные части империи.

Римляне изобрели бетон, который использовался для строительства многих зданий и сооружений.

Гладиаторские бои были популярным развлечением в Древнем Риме.

Новое исследование, посвященное римским "гасильникам для свечей", является важным шагом в переосмыслении археологических находок. Открытие демонстрирует, что эти предметы, вероятно, использовались в текстильном производстве, открывая новые возможности для изучения повседневной жизни древних римлян и их ремесленных традиций.