Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Колизей
Колизей
© commons.wikimedia.org by Валерий Дед is licensed under CC BY 3.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:14

Археологический детектив: как римские "гасильники" привели к открытию забытого ремесла

Римские "гасильники свечей" оказались инструментами для текстиля

Новое исследование, опубликованное в журнале Saguntum, кардинально меняет устоявшиеся представления о назначении небольших бронзовых предметов, которые долгое время считались римскими "гасильниками для свечей".

Ученые из Университета Гранады Макарена Бустаманте Альварес и Андреа Менендес Менендес пришли к выводу, что эти артефакты на самом деле использовались в текстильном производстве, открывая новые горизонты в изучении повседневной жизни древних римлян. Это открытие подрывает основы музейных экспозиций и археологических раскопок, где эти предметы классифицировались как инструменты для гашения свечей или фитилей ламп.

Одной из самых загадочных проблем римской текстильной археологии является почти полное отсутствие веретён, которые были ключевым инструментом для прядения нитей. Исторические источники, подтверждающие, что прядение и ткачество играли важную роль в повседневной жизни римлян, особенно для женщин, часто упоминают эти занятия, а также подчеркивают их символическое значение в свадебных и погребальных обрядах.

Предположения ученых: веретена из дерева и металлические крюки

Исследователи предположили, что многие веретена могли быть изготовлены из дерева, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней. Однако они также выдвинули гипотезу о том, что металлические предметы, ранее классифицируемые как "гасильники для свечей", могли быть частью более сложных веретён, где крюк использовался для фиксации нити во время процесса прядения.

Важным подтверждением этой теории стала римская мозаика из виллы Ла Ольмеда (Паленсия), изображающая мифологическую сцену с женщиной, держащей веретено. На конце этого веретена виден крюк, который удивительно похож на те, что присутствуют на изучаемых артефактах.

"Мозаика Ла Ольмеды демонстрирует нам веретено с металлическим крюком, который идеально совпадает с формой исследуемых предметов", — поясняют авторы работы, подчеркивая связь искусства и ремесла.

Ученые разделили исследуемые предметы на три основные категории, основываясь на их конструкции:

  • Изделия с коническим гнездом, крюком и боковым стержнем (наиболее распространенные, обнаружены, например, в Аугуста-Эмерите, современной Мериде).
  • Простые крюки без гнезда, которые, вероятно, крепились к деревянной рукояти.
  • Северо-иберийский вариант с упрощенной конструкцией.

Эти артефакты были обнаружены в различных контекстах, от жилых помещений до погребальных комплексов и общественных зон, что указывает на их широкое применение в римском обществе.

Почему "гасильники”?: заблуждения и несоответствия

Заблуждение о том, что эти предметы использовались для гашения свечей, возникло из-за того, что похожие инструменты действительно применялись для гашения свечей в более поздние эпохи. Однако авторы исследования указывают на ряд несоответствий, которые ставят под сомнение эту версию.

Во-первых, размер римских "гасильников" был слишком мал для масляных ламп, которые были основным источником освещения в Древнем Риме. Во-вторых, нет четких свидетельств массового использования свечей в римский период. И наконец, крюк, присутствующий на артефактах, не имел бы смысла в гасильниках, но был крайне важен для работы веретена. Некоторые экземпляры даже ошибочно причисляли к медицинским инструментам, но и эта версия была отвергнута.

Работа Макарены Бустаманте Альварес и Андреа Менендес Менендес не только пересматривает назначение этих предметов, но и проливает свет на важный аспект римской повседневной жизни, который ранее оставался в тени. Открытие даёт новый импульс для изучения текстильного производства в древней Испании и показывает, как свежий взгляд может изменить восприятие артефактов, десятилетиями трактовавшихся неверно.

Интересные факты о Древнем Риме:

  • Римская империя просуществовала более тысячи лет.
  • Римляне построили обширную сеть дорог, которая соединяла различные части империи.
  • Римляне изобрели бетон, который использовался для строительства многих зданий и сооружений.
  • Гладиаторские бои были популярным развлечением в Древнем Риме.

Новое исследование, посвященное римским "гасильникам для свечей", является важным шагом в переосмыслении археологических находок. Открытие демонстрирует, что эти предметы, вероятно, использовались в текстильном производстве, открывая новые возможности для изучения повседневной жизни древних римлян и их ремесленных традиций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые создали E. coli Syn57 с переписанным генетическим кодом сегодня в 7:14

Генетический код под замком: как Syn57 изменит будущее медицины и биотехнологий

Ученые создали бактерию E. coli Syn57 с переписанным генетическим кодом, содержащим всего 57 кодонов. Это открывает перспективы для новых лекарств и биотехнологий.

Читать полностью » Хор цикад начинается вовремя: ученые объяснили механизм синхронизации сегодня в 6:14

Цикады - гении синхронности: как насекомые рассчитывают идеальный момент для пения

Ученые выяснили, что утреннее пение цикад подчиняется точным астрономическим расчетам. Насекомые синхронизируют свой хор с уровнем освещенности.

Читать полностью » Древние рыбы вышли на сушу раньше, чем думали: новые свидетельства из Польши сегодня в 5:14

Загадка раскрыта: как рыбы покорили сушу - новые факты со следами, которым 400 млн лет

Ученые из Польши сделали невероятное открытие, обнаружив следы древних двоякодышащих рыб, которые свидетельствуют о выходе на сушу 400 миллионов лет назад.

Читать полностью » Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги сегодня в 4:26

Чистая энергия приходит прямо из воздуха — прорыв, который меняет представления об энергетике

Учёные создали устройство, которое вырабатывает электричество прямо из воздуха. Новая технология может изменить представления о возобновляемой энергетике.

Читать полностью » Италия отправит на Марс установки для растений и метеостанцию через SpaceX сегодня в 3:35

Контракт с SpaceX меняет планы Европы по освоению Марса

Италия первой подписала контракт со SpaceX на полёт к Марсу. Но хватит ли у Starship надёжности, чтобы воплотить амбициозные планы?

Читать полностью » NASA установит на Луне ядерный реактор мощностью 100 кВт к 2030 году сегодня в 2:11

Космос станет ближе: ядерная энергетика NASA обещает прорыв — но опасность скрыта в деталях

NASA хочет к 2030 году установить на Луне ядерный реактор, но технические и финансовые барьеры могут превратить эту амбицию в крупнейший вызов космонавтики.

Читать полностью » Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров сегодня в 1:26

Чистая энергия ближе, чем думали: необычный метод предсказал исход ядерного синтеза с поразительной точностью

Учёные применили ИИ для предсказания исходов экспериментов по термоядерному синтезу. Результаты оказались точнее суперкомпьютеров и открыли новые перспективы.

Читать полностью » NASA поручило Cambrian Works и Katalyst Space Technologies подготовить проект спасения обсерватории Swift сегодня в 0:25

Атмосфера тянет Swift вниз, а инженеры готовят решение, способное изменить историю

NASA ищет способ продлить жизнь обсерватории Swift, которая рискует сгореть в атмосфере к 2026 году из-за солнечной активности и сокращения бюджета.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Красная Поляна и Сочи: маршруты, кухня и сезонные активности для туристов
Красота и здоровье

Spongiibacter nanhainus: бактерия из глубин может стать спасением от рака
Еда

Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным
Красота и здоровье

Как "Дьявол носит Prada 2" снова задает тон сезону - стильные идеи
Спорт и фитнес

Джейми Никерсон: лёгкая гиря помогает повысить эффективность разминки и гибкость мышц
Дом

Какие дезсредства безопасны для очистки ванны перед детским купанием — рекомендации врача
Садоводство

Ядовитые сорняки: как правильно удалять опасные растения и уберечь здоровье
Дом

Почему в минималистичных интерьерах отказываются от телевизоров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru