Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:35

Древний ритуал или трофей войны: что скрывается за находкой римской броши в Шотландии

Недавнее исследование, опубликованное на сайте Archaeology Reports Online и проведённое GUARD Archaeology, показало, что редкая римская эмалированная брошь проливает свет на сложные отношения местных племён юго-западной Шотландии с римскими войсками во II веке н. э.

Находка под современной винокурней, где производят виски, открыла новые детали о прошлом региона, который когда-то был самым неспокойным пограничьем древней Британии.

Брошь как символ

Этот артефакт не был случайной потерей. Его закопали как священное приношение при строительстве укреплённого дома. Вероятно, брошь сняли с плаща римского солдата после битвы или получили в обмен. Для жителей железного века вещь такого рода имела огромную ценность — настолько, что её выбрали для ритуала защиты жилища.

"Нет никаких доказательств того, что её носил местный британец. Вместо этого они захоронили её как подношение при закладке фундамента", — пояснил археолог Джордан Барбур.

Такой обычай был широко распространён в древности: жертвы при строительстве должны были ограждать семью и дом от бед.

Укреплённое поселение

Раскопки, проведённые в 2020 году в Курраге, показали остатки внушительного круглого дома, окружённого частоколом. Такое строение могло принадлежать богатому хозяйству. Брошь датируется концом II века н. э. и обычно встречалась на границах Римской империи — в Галлии, Швейцарии, вдоль Рейна.

Расположение поселения говорит само за себя. Оно находилось на скалистом плато, окружённом обрывами, и дополнительно защищалось мощной оградой. В двух километрах южнее археологи нашли римский походный лагерь I века, что подтверждает регулярные контакты — и военные, и культурные.

"Вероятнее всего, брошь была получена в ходе обмена с римскими войсками, а возможно, даже захвачена в бою", — отметил Барбур.

Сравнение способов получения

Версия Подтверждения Слабые стороны
Торговля Возможен обмен вдоль границ Отсутствие других римских артефактов в поселении
Трофей Военное значение броши, оборонительное поселение Нет прямых доказательств боя
Ритуальное приобретение Захоронение в фундаментной траншее Трудно установить точный контекст

Многослойная история

Курраг интересен не только находкой римской броши. Под укреплением железного века археологи нашли более раннее круглое строение VII века до н. э., а ещё глубже — следы неолитической активности. Керамика и остатки деревянного сооружения датируются 3700-3500 гг. до н. э. Это значит, что место использовалось людьми более 5000 лет подряд.

Советы шаг за шагом: как археологи читают прошлое

  1. Определяют контекст находки (утрата, обмен, захоронение).

  2. Сопоставляют артефакт с аналогами из других регионов.

  3. Анализируют оборонительные и хозяйственные структуры поселения.

  4. Сравнивают археологические слои для выявления хронологии.

  5. Интерпретируют находку в рамках культурного обмена и военной истории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать артефакт случайной потерей.

  • Последствие: упущение культурного и ритуального значения находки.

  • Альтернатива: рассматривать предмет в контексте обрядов и отношений с Римом.

А что если…

А что если подобные артефакты будут находить и в других поселениях? Тогда можно будет говорить о системе ритуалов и широкой практике использования римских вещей в обрядах.

Плюсы и минусы гипотезы "трофея"

Плюсы Минусы
Объясняет военный характер броши Нет прямых следов боя
Подходит для оборонительного поселения Исключает торговлю
Подтверждается близостью римского лагеря Одноразовый артефакт

FAQ

Как отличить случайную потерю от ритуального захоронения?
Смотрят на контекст: брошь была найдена в фундаментной траншее, что указывает на обрядовый характер.

Почему брошь так ценили?
Римские вещи символизировали власть и силу, их наличие придавало вес даже за пределами Империи.

Что лучше: версия об обмене или трофее?
Учёные склоняются к военному объяснению, но исключать торговлю нельзя.

Мифы и правда

  • Миф: местные племена не контактировали с Римом.

  • Правда: находки показывают культурный обмен, пусть и в условиях конфликта.

  • Миф: римские вещи попадали только торговым путём.

  • Правда: часть артефактов могла быть трофеями.

  • Миф: поселения железного века были примитивными.

  • Правда: укрепления и ритуалы говорят о развитых традициях.

3 интересных факта

  1. Римские броши часто использовали для застёжек на военной одежде.

  2. Подобные находки в Британии встречаются крайне редко.

  3. Само плато Курраг использовалось людьми с неолита, что делает его уникальным археологическим комплексом.

Исторический контекст

VII век до н. э. — первое круглое поселение на плато.

3700-3500 гг. до н. э. — строительство неолитического деревянного памятника.

Конец II века н. э. — захоронение римской броши.

1980-е — активные исследования железного века в Британии.

2020 год — раскопки GUARD Archaeology в Курраге.

